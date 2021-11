El técnico del Dépor juvenil, Manuel Pablo, se mostró “contento por todo” tras el 5-1. “Sabíamos que iba a venir mucha gente, pero la verdad es que no esperaba tanta. La afición nos ayuda, nos empuja y nos ha hecho ir en el aire”, señaló el grancanario, que no se fía de cara a la vuelta en Israel. “Vamos con una ventaja muy buena pero no nos tenemos que confiar nada”, zanjó.

Mario Domínguez: “Para nosotros es una locura”

El capitán del Dépor juvenil, Mario Domínguez, agradeció a los aficionados el respaldo: “Para nosotros es una locura. Se lo vamos a agradecer siempre. Sin ellos no sería igual. Son momentos que nunca vamos a olvidar”. Sobre el desarrollo del choque, señaló que se cumplió el plan de partido que era “ser nosotros, tener el balón y no dejarlos respirar”.