Habrá partido del Extremadura UD este domingo ante el DUX Internacional en el Francisco de la Hera. Y lo habrá porque los jugadores han decidido otorgar un último voto de confianza al club y a la figura de Manuel Franganillo para que se les pague las nóminas que les adeudan, que van camino de siete. Jugadores y técnicos han decidido levantar la huelga que tenían convocada para este viernes 5 de noviembre y que afectaba durante todo el fin de semana al cese total de su actividad, incluido el partido del domingo. Durante toda la semana han estado esperando una solución en forma de pagos, pero no se ha producido. Los futbolistas estaban decididos a plantarse y parar. A no jugar. Pero una reunión el pasado miércoles ha cambiado todos los planes. Competirán este domingo y hasta la próxima semana no se sabrá si ejecutan su derecho a la huelga desde el siguiente partido, la visita a Riazor del domingo 14.

La dramática situación del Extremadura UD se está llevando con máximo secretismo por parte del club, que no suelta prenda de los movimientos que está intentando realizar para poder enchufar dinero a la entidad y pagar a jugadores, técnicos y empleados.