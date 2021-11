El Deportivo afrontará mañana otra de las parada incómodas que le ha reservado el calendario a domicilio en este tramo de la temporada. Después de la visita al Racing de Santander y de la que debe superar ante la UD Logroñés, le esperan el Rayo Majadahonda y Racing de Ferrol, todos compromisos de altura para un Deportivo que no consigue una victoria como visitante desde que se enfrentó al Calahorra. Le cuesta más lejos de Riazor al Deportivo y enfrente estará además un rival que en su estadio suma cuatro victorias en cinco partidos.

“Intuía desde el principio que es de los equipos que va a estar arriba todo el año por plantilla, porque acaba de descender de Segunda y por todo lo que significa el Logroñés”, adelantó ayer Borja Jiménez. “Nos enfrentamos fuera al Racing de Santander, ahora vamos a Logroño, luego iremos a Majadahonda y Ferrol, casi todos de los de la parte de arriba. Serán partidos de los difíciles, pero el equipo está bien y vamos con toda la ilusión de traernos los tres puntos. Vamos a tener nuestras opciones”, añadió el entrenador deportivista.

Deportivo y UD Logroñés llegarán al partido igualados a puntos en la tabla fruto de la igualdad existente en la parte alta de la clasificación entre algunos de los máximos aspirantes a luchar por el ascenso. Será así hasta el final, volvió a advertir ayer Borja. El técnico insiste en que las diferencias son mínimas entre todos los conjuntos que ambicionan el premio mayúsculo que proporciona a final de curso la primera plaza y que, según su razonamiento, se llevará el que mejor conviva con la incertidumbre de los resultados.

“Cuando la categoría cambia y reduce a la mitad sus equipos, pasa a ser más difícil. Porque hay mucha igualdad, porque todos manejan recursos similares. No hay muchas diferencias. Imaginaba una categoría muy difícil en la que en marzo o abril de decida todo. Quedan muchísimas jornadas y va a ser competido en los dos grupos. No creo que vaya a haber nadie que tenga la capacidad de distanciarse. Va a estar muy igualado hasta el final. Triunfará el que esté más tranquilo en los momentos de dificultad”, razonó ayer el entrenador deportivista antes de visitar el estadio de Las Gaunas.

El Deportivo tendrá el desafío de lograr una victoria a domicilio que se le resiste desde la visita al Calahorra. Después llegarían las derrotas ante Unionistas y Real Unión y el empate de hace un par de semanas en Santander. La UD Logroñés, por su parte, solo ha cedido por ahora en su estadio la derrota frente a sus vecinos de la Sociedad Deportiva. Para alcanzar ese triunfo, Borja no aclaró si introducirá cambios, especialmente de la aportación del banquillo la jornada pasada frente al Zamora en Riazor.

“Cada semana tenemos algún pequeño matiz en los jugadores. No sé si habremos repetido once aún. Cada semana hay un pequeño matiz arriba, en los centrocampistas o la defensa. Ya sea por características del partido o por los estados de forma. No son más importantes los que inician que los que salen luego”, justificó.

Mere: “El Deportivo respeta a sus rivales y afronta los partidos desde la humildad”

El entrenador de la UD Logroñés, Baldomero Hermoso, Mere, destacó que la igualdad marcará el partido de mañana entre su equipo y el Deportivo en el estadio de Las Gaunas. “Hablar del Dépor es hacerlo de un rival especial por su dimensión”, subrayó. “He visto que han metido doce o catorce mil personas en la Youth League, con su juvenil, eso habla de la dimensión del club. Futbolísticamente es un equipo que a nivel defensivo cuida los detalles y que respeta a sus rivales. Afronta los partidos desde la humildad. Esto hace que de las diez jornadas solo haya encajado en tres de ellas, en siete han mantenido la portería a cero. Es un equipo que concede muy poco”, añadió. Mere también se refirió a la manera que tiene el Deportivo de afrontar los partidos y lo que se espera del conjunto de Borja Jiménez en el compromiso de mañana. “El Deportivo tiene la virtud de desatascar partidos difíciles y defensas cerradas. Ha hecho un porcentaje alto de sus goles en centro-remate, llegan por fuera, hacen desequilibrios y sus centros son precisos. La ocupación de espacio es masiva, tienen muchas virtudes”, indicó el técnico de la UD Logroñés.