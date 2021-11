Miku Fedor anotó su quinto gol de la temporada en Las Gaunas, suficiente para que el Deportivo se llevara los tres puntos. Su tanto no fue más que “la culminación del trabajo colectivo”. “Por la demarcación que uno tiene en la cancha se resalta más eso [el gol], pero nosotros estamos viviendo del colectivo. Gracias a dios no dependemos de ninguna individualidad y eso es muy bueno”, manifestó tras la victoria.

Sobre la acción del 0-1, habían hablado de que “había que ir al rechace” por la tendencia de Serantes a no blocar el balón. “Yo voy a por todas. A veces el portero se las queda o no llego, pero mi obligación es ir. Vivo de esos detalles, fui con fe y se me dio”, señaló el venezolano, que valora el trabajo por encima de los goles. “Hacemos muchas más cosas de lo que la gente puede ver. El aspecto del gol es significativo pero hacemos muchas cosas para ayudar al equipo. No vivimos de un jugador, sino de un colectivo”, recalcó.

“En todos los equipos que he estado me he sentido importante por mi personalidad. Siempre he intentado ser un líder, pero un líder no es aquel que más habla sino el que pone sus características al servicio del colectivo, siempre en beneficio del grupo”, apuntó Miku.

Vídeos de Doc Rivers

El delantero contó que durante la semana vio “documentales de Doc Rivers” de su etapa al frente de los Boston Celtics para trabajar el aspecto psicológico y tratar de “extrapolar eso y llevarlo a nuestro colectivo”. “Desde mi sitio en el vestuario traté de transmitir eso”, añadió.