El Dépor tiene fijado su próximo partido el domingo (12.00 horas) en Riazor, aunque está en el aire por la amenaza de huelga del Extremadura. Su entrenador, el exdeportivista Manu Mosquera, vio la roja ayer frente al DUX, según el árbitro por dirigirse a su jugador Musa y decirle “vete buscando equipo me cago en la puta’, al tiempo que lo sujetaba por la camiseta a la altura del pecho y lo zarandeaba”. “Yo no lo insulto —dijo luego Manu—. Lo que le pido a todo el mundo es un mínimo de compromiso. He visto que no tenía ganas de jugar”. Si hay partido, no podrá estar en el banquillo.