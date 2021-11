El deportivismo bate récords, pero sigue sin rendirse ante objetivos más ambiciosos. Tras registrar asistencias a partidos de Primera Federación en Riazor que no resisten la comparación en Segunda o en el resto del fútbol gallego, superó la barrera de los 19.000 socios y no renuncia, a pesar de que la liga ya está en marcha, a alzarse por encima de los 20.000. La cifra, al cierre el martes de la Oficina de Atención al Socio y Accionista de Riazor, es de 19.014 y el club blanquiazul recuerda, además, que mantiene la oferta por el Black Friday de un 20% de descuento para las nuevas altas que se produzcan a partir de ahora. El único requisito es pasarse por el estadio de Riazor para realizar in situ y sin cita previa los trámites perceptivos. Los precios van desde los 361 euros de Tribuna Superior a los 60, en modalidad bonificada, de la curva de Pabellón Inferior Par.