“Estamos viviendo del colectivo y gracias a Dios no dependemos de una individualidad. Eso es muy bueno”, proclamó Miku después de la victoria del Deportivo el domingo en el campo de la UD Logroñés. La frase remite de entrada a uno de esos lugares comunes que los jugadores suelen emplear en sus comparecencias ante los medios, pero el delantero desveló después una serie de detalles que hicieron que sus palabras tomaran sentido.

El gol de la victoria en Las Gaunas fue para él la “culminación” a una “semana de aprendizaje”. “He estado viendo un documental de Doc Rivers, entrenador de los Boston Celtics, para tratar de llevarlo al colectivo nuestro e intentar que todos sumemos en la misma dirección”, desvelaría el delantero venezolano.

Miku se refería a un episodio de la serie de documentales Cuadernos de entrenador, disponible en la plataforma de streaming Netflix. En uno de los capítulos, el protagonista es Doc Rivers, actual entrenador de los Philadelphia 76ers de la NBA y el técnico que llevó al título a los Boston Celtics en 2008 ante los Lakers de Kobe Bryant y Pau Gasol después de más de 20 años de sequía.

Rivers, que durante la grabación de ese episodio dirigía a Los Angeles Clippers, expone los métodos y la filosofía de trabajo que le han llevado a ser considerado uno de los técnicos más prestigiosos de la NBA. No son pocas las cuestiones que toca extrapolables a la situación que atraviesa el Deportivo.

Uno de sus mandamientos tiene que ver con la presión, esa con la que debe convivir el conjunto blanquiazul esta temporada para regresar al fútbol profesional y que se dejó sentir en el decepcionante curso pasado. “La presión es un privilegio”, proclama Rivers antes de exponer cómo lidió con las expectativas durante su etapa en los Celtics.

El histórico equipo de Boston había reunido para la campaña 2007-08 a jugadores de la talla de Kevin Garnett, Paul Pierce y Ray Allen con el objetivo de recuperar el anillo más de 20 años después. La exigencia era máxima, así que Rivers empleó como motivación un truco: mandó instalar en la cancha un foco que apuntase a un punto vacío donde debería colgar el estandarte que reconociese al equipo como campeón de la NBA en cuanto lo conquistaran.

Los Celtics acabarían siendo campeones, pero antes tuvieron que afrontar el proceso de creación del equipo. Rivers utilizó todas las enseñanzas acumuladas desde que en su infancia se propuso ser jugador de baloncesto profesional. Acabar todo lo que se empieza, no hacerse la víctima y seguir siempre adelante figuran entre los mandamientos que Miku, en su papel de líder dentro del vestuario, ha intentado trasladar a sus compañeros esta temporada.

“En todos los equipos en los que he estado me he sentido importante por mi personalidad. Desde que empecé a jugar al fútbol profesional, a donde he ido he intentado ser un líder, pero no lo es el que más habla, sino el que pone sus características al servicio del colectivo”, aseguró el delantero venezolano después del partido contra la UD Logroñés sobre su papel en el vestuario este curso.