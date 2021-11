El Juez de Competición de la Federación da el partido por perdido a Unionistas ante el DUX tras la reclamación del equipo madrileño, que resulta finalmente ganador del envite 3-0 al considerar esta autoridad jurídica deportiva que el conjunto salmantina incurrió el supuesto de alineación indebida. Esta decisión, contra la que cabe recurso ante Apelación y las sucesivas instancias superiores, implica que el equipo del Reina Sofía pierde de manera provisional el punto cosechado en aquel encuentro y se queda con 20. Se une, de esta manera, al resto de perseguidores (Racing, UD Logroñés, Rayo Majadahonda y SD Logroñés) del Dépor, que pone un partido de diferencia entre él y el resto.

Unionistas intentó basar su defensa en que no hubo afectación al resultado, en que el error había sido del colegiado al no señalar la sustitución y que actuó de buena al percatarse del error. El Juez no atendió sus razonamientos y, además, puso por escrito que “resulta evidente que durante 45 segundos un jugador intervino en el juego de forma activa, tal y como se establece en el citado precepto y, a mayor abundamiento, que en dicho intervalo se produjo una situación de peligro ante la meta del equipo oponente”. Lainfracción conlleva, además, una multa de 3.001 euros.