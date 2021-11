Miku vive al día, paladeando el liderato del Deportivo, aunque sin conformismos. "El equipo ha hecho las cosas muy bien para estar donde estamos y hay que disfrutar el momento", remarca y mira a largo plazo fijándose en cada paso: "El objetivo está muy claro, pero siempre es bonito saber que estás comandando la tabla. Como dice el míster, es una tarea semanal y falta mucho camino".

Ese triunfo en el campo de la UD Logroñés coloca al Dépor en la parte alta y reafirma las buenas prestaciones de las últimas semanas, aunque el grupo está lejos de haber alcanzado su máximo. "El equipo hace buenos partidos. Tuvo altibajos, como en todos en esta vida, pero responde, crece y ha mejorado en muchas cosas que al principio no hacíamos tan bien. No llegamos a nuestro techo y aún hay margen de mejora porque podemos crear más ocasiones, ser más eficaces, gestionar mejor los últimos minutos... y así podría decir muchas cosas. Todo es mejorable", cuenta.

Estas buenas prestaciones del Dépor han llegado en el año del estreno de una Primera Federación que ha sorprendido a Miku. "No es la Segunda B. Nos considero a nosotros y a otros equipo de los grupos con nivel para jugar en Segunda. Es una categoría que está muy cerca del fútbol profesional", analiza.

Esa profesionalización no ha llegado a la seguridad salarial para los trabajadores y el mejor ejemplo es el Extremadura, que amenaza con huelga en Riazor ante los reiterados impagos "Es vergonzoso y no es de este año, hay que analizar por qué los dejaron competir. Ojalá lo arreglen y podamos jugar, me solidarizo con ellos. Yo es una situación que no he vivido, pero si a los tres meses no me pagan, yo ya ni voy", sentencia.

Miku está teniendo un protagonismo en el Dépor que solo ponía en duda este verano sus condiciones físicas. Esta continuidad y sus goles no responden a algo pactado con el técnico y la secretaría técnica, él dice que simplemente se ha limitado a trabajar. "En ningún sitio te dicen que vas a jugar o ser importante, eso hay que ganárselo cada día con trabajo y actitud. Por mi forma de ser siempre intento ser protagonista. Tengo que honrar la profesión trabajando y las decisiones las toman otros. Yo veo lo que puedo hacer y que nunca que me digan lo que no hice. Yo siempre hago lo que está en mi mano", relata explicando su filosofía.

A pesar de los goles y el buen momento personal, tampoco quiere adelantar nada de su futuro en A Coruña. "Mi contrato es normal con fecha de caducidad", avanza. "Todos pensamos que no hay que mirar más allá y centrarnos y disfrutar de lo que podemos conseguir. Estamos todos en la misma dirección y el reflejo está en el trabajo del equipo, en la implicación de todos. El deportivismo está mucho mejor. El futuro solo Dios es el que lo sabe (sobre una hipotética renovación), pero de momento estoy disfrutando", asegura.