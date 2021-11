El entrenador del Deportivo, Borja Jiménez, no se desvió ayer de la posibilidad de que el partido contra el Extremadura se dispute. El técnico no contemplaba otra opción y se mantendrá así hasta que finalmente se confirme que el rival no se presente en Riazor. “Estamos centrados en jugar. Si no vienen, no jugaremos y ya veremos cómo compensar. Pero no creo que nos afecte a nivel de esta do de forma. Total normalidad. Mañana (por hoy) entrenamos a las diez y media y el domingo a las diez estaremos en Riazor como siempre. Sesión de vídeo y máxima intensidad. Esperemos que también con nuestra gente. Ha sido una semana diferente en el entorno y es un partido en el que quizá necesitemos más que nunca a la afición”, manifestó ayer Borja.

El entrenador deportivista manifestó que hasta el momento no se ha interesado por la situación de la plantilla y el cuerpo técnico del Extremadura porque se ha centrado en preparar el encuentro. “Para mí la semana ha sido como otra cualquiera”, subrayó. “Hasta ahora ha sido un rival como lo fue el Logroñés. Si la situación sigue siendo anómala en las próximas semanas, me preocuparé de contactar, pero en este caso no me he salido del guion. Preparando sesiones, viendo vídeos... Estoy muy centrado en lo que puedo controlar, que es preparar a mi equipo lo mejor posible”, reflexionó.

Borja Jiménez, sin embargo, se mostró comprensivo con la situación que atraviesa el Extremadura. “Mi inicio en el fútbol también fue en una situación complicada. Entramos en concurso de acreedores la primera vez que entrené en fútbol profesional. Lo que hago es solidarizarme con toda la gente del Extremadura, que lo estará pasando mal. Son situaciones difíciles de entender y controlar. Pero opinar desde la distancia es meter la pata. Viví algo similar y es muy desagradable”, aseguró.

El entrenador blanquiazul también se detuvo en la decisión sobre la alineación indebida de Unionistas. “Todo lo que nos favorezca externamente, bienvenido sea”, destacó Borja Jiménez.