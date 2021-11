Riazor vivirá este mediodía un episodio singular. A la hora a la que debería disputarse el partido entre el Deportivo y el Extremadura sucederá un hecho insólito: todo se desarrollará como si se fuera a jugar, pero sabiendo que el balón no rodará sobre el césped. Será un partido fantasma, con uno solo de los equipos sobre el campo y con el estadio cerrado.

Sería algo extraordinario si no fuera porque lo que ocurrirá en Riazor esconde el drama de la plantilla, el cuerpo técnico y los empleados del Extremadura, a los que no les ha quedado otra salida que convocar una huelga antes de visitar A Coruña después de siete meses sin recibir sus salarios y semanas de promesas incumplidas por parte de sus dirigentes.

El Deportivo ya asume que el partido no se disputará, en vista de que los capitanes del conjunto extremeño avisaron el viernes de que ejercerían su derecho a la huelga y de que posteriormente el sindicato de futbolistas (AFE) confirmara la decisión, pero deberá presentarse en Riazor porque no ha recibido ninguna instrucción de la Federación (RFEF) para que haga lo contrario.

“Tras consultar con la RFEF, dado que el Extremadura UD no ha informado oficialmente a la Federación de su intención de no disputar el partido y por tanto ésta no puede comunicar al Deportivo ningún tipo de medida ni acción diferente a las habitualmente previstas, el cuerpo técnico y la plantilla del RC Deportivo cumplirá con todas sus obligaciones reglamentarias para la disputa del encuentro, hasta que los colegiados del mismo den las indicaciones pertinentes ante esta situación extraordinaria”, precisó ayer el club.

Riazor, sin embargo, permanecerá cerrado y no se permitirá la entrada de público al partido fantasma, en parte como medida de ahorro por lo que supone abrir el estadio y también como una forma de respetar la delicada e incierta situación que atraviesa el Extremadura. A todos los aficionados que adquirieron una entrada para el encuentro se les ofrecerá la posibilidad del reembolso, según informó ayer por la tarde el club.

El Deportivo se anotará la victoria por 3-0 y se mantendrá en solitario en la cabeza de la clasificación debido a la incomparecencia de un rival que afronta ahora el peligro de la expulsión de la Primera RFEF. Si los problemas que arrastra el Extremadura no se solucionan y la plantilla y el cuerpo técnico, encabezado por el coruñés y exdeportivista Manuel Mosquera, mantienen la huelga la próxima jornada, el club de Almendralejo quedaría excluido de la competición.

Al Extremadura ya se le restarán hoy tres puntos en la clasificación por no presentarse en Riazor y podría verse fuera del campeonato después de meses de impagos e incumplimientos por parte de la directiva con sus trabajadores. Sería el colofón a los problemas existentes desde que el club entró en concurso de acreedores y a una decisión judicial que obligó a su inscripción en la categoría a pesar de no abonar los avales obligatorios.

Racing y Rayo Majadahonda ganan y se mantienen al acecho del Deportivo

Racing de Santander y Rayo Majadahonda ganaron sus partidos correspondientes a esta jornada y se mantienen al acecho del Deportivo en la cabeza de la clasificación. El conjunto cántabro se impuso el viernes al filial del Athletic (2-0), mientras que los madrileños golearon ayer al DUX Internacional (2-4). Los dos suman 23 puntos antes de lo que ocurra este mediodía en Riazor, en donde el partido entre el Deportivo y el Extremadura no se disputará por la huelga del equipo de Almendralejo y los coruñeses sumarán otros tres puntos que los mantendrán como líderes en solitario otra jornada más. Ayer también jugó Unionistas, otro de los conjuntos inmersos en la pelea en la parte alta de la clasificación. Los salmantinos empataron (1-1) en Irún frente al Real Unión y se les escapan Racing de Santander y Rayo Majadahonda, penalizados también después de que se le diera por perdido su partido ante el DUX por alineación indebida. El SD Logroñés tampoco se ha podido mantener en el ritmo de la cabeza después de su empate del viernes frente a la Cultural (1-1). Los riojanos suman actualmente 21 puntos y son cuartos en la clasificación.