El Deportivo debía jugar a mediodía contra el Extremadura en el estadio de Riazor, pero lo que hizo fue entrenarse. Más que a un día de partido, la jornada se pareció a una de esas sesiones a puerta cerrada que Borja Jiménez suele programar para huir de miradas indiscretas entre semana. No hubo aficionados en la gradas ni tampoco rival, porque como estaba previsto el Extremadura no se presentó. La incomparecencia estaba anunciada por parte de la plantilla y el cuerpo técnico del club de Almendralejo, hartos de meses de impagos y promesas incumplidas que han desembocado en una huelga que pone en peligro incluso su continuidad en la competición. El Deportivo se anotará una victoria por 3-0 que deberá confirmar en los próximos días el Comité de Competición y al Extremadura se le restarán tres puntos en la clasificación. Se aplicará así lo que recoge el reglamento para los casos de incomparecencia.

La decisión federativa será el desenlace de lo que ocurrió en Riazor, que no se salió demasiado de lo que estaba previsto desde que el viernes los capitanes del Extremadura anunciaran que la plantilla se acogería a su derecho a la huelga y no viajaría a A Coruña para enfrentarse al Deportivo. A pesar de que el club blanquiazul tenía asumido que su rival no se presentaría en Riazor, y por eso ni siquiera abrió el estadio a sus aficionados, sus jugadores sí debían hacer acto de presencia. A partir de las diez de la mañana fueron llegando en sus vehículos particulares los 24 que había convocado Borja Jiménez para un partido fantasma.

También estaba el equipo arbitral, el encargado de constatar en el acta la incomparecencia del Extremadura. El colegiado, el canario Lucena Perdomo, indicó que nadie perteneciente al club de Almendralejo se presentó en las instalaciones de Riazor después de otorgar un margen de 30 minutos desde la hora fijada para el partido y lo dio por suspendido.

El Deportivo recibirá así tres puntos que lo dejan al mando de la clasificación una semana más antes de visitar el domingo a uno de sus inmediatos perseguidores. Los blanquiazules son líderes en solitario, pero lo acechan el Rayo Majadahonda, el Racing de Santander y la UD Logroñés, que se impuso al Badajoz.

En cuanto el Comité de Competición confirme la victoria deportivista, el equipo de Borja ampliará la ventaja sobre la sexta posición, que marca la frontera con el play off. La distancia con Unionistas, sexto en la tabla, se marchará hasta los cinco puntos y dejará al Deportivo instalado en un puesto de referencia que ha afianzado en las últimas semanas.

La victoria que se le adjudicará por la incomparecencia del Extremadura convertirá al conjunto blanquiazul en el mejor de toda la Primera RFEF con 26 puntos. Adelantará así al Villarreal B, líder del Grupo 2, instalado ahora en una importante crisis de resultados. El Deportivo enlazará tres victorias consecutivas y afrontará la visita al Rayo Majadahonda con la posibilidad de igualar las cuatro con las que abrió el campeonato.

Lo ocurrido en Riazor, sin embargo, inaugura un importante problema en la categoría por el futuro del Extremadura. El club de Almendralejo todavía no ha conseguido solucionar los problemas financieros que han llevado a sus jugadores a la huelga y podría ser excluido de la competición. En el caso de que no se presenten al partido de esta semana contra el Calahorra, sumarían una nueva incomparecencia y la expulsión. De materializarse ese extremo, todos los rivales hasta el final de la primera vuelta del equipo que dirige el coruñés Manuel Mosquera sumarían los tres puntos.