El abogado que representa a la familia de Francisco Javier Romero Taboada, Jimmy, el hincha del Deportivo asesinado en el transcurso de una brutal reyerta que se desarrolló en las inmediaciones del río Manzanares el 30 de noviembre de 2014, recurrirá el archivo de la causa al considerar que hay indicios que apuntan a la misma dirección, en contra de la postura del juez instructor. El magistrado rechazó continuar con la investigación, después de tomarle declaración a una persona, en condición de testigo protegido, por mandato de la Audiencia Provincial de Madrid. Su testimonio había sido ignorado anteriormente.

“Vamos a recurrir porque el juez no da ni un argumento de por qué no considera a los testimonios relevantes que hay en la causa. Otra cosa es que no hubiera ni prueba ni indicios, pero sí hay indicios y van en la misma dirección”, explicó el letrado Erlantz Ibarrondo en declaraciones a Europa Press.

El juez había archivado la causa en 2018, pero dos años después la Audiencia ordenó reabrirla para tomar declaración a una mujer que en 2017 dijo que su expareja, D.P., había reconocido ser quien tiró al hincha del Dépor al río. El magistrado expone que sus declaraciones no resultan “fiables ni creíbles”, pues incurrió en varias contradicciones; no tuvo conocimiento directo de lo ocurrido, sino que es testigo de referencia, y no declaró hasta 2017, tres años después de los hechos, con motivo de una denuncia por violencia machista que presentó contra su expareja.

Al inicio de la investigación, cuatro personas identificadas a través de un vídeo grabado por un aficionado ingresaron en prisión provisional como presuntos autores del homicidio. En mayo de 2015, se comprobó a raíz de unas declaraciones que la Policía había incurrido en un grave error, ya que en un primer momento identificó como la persona fallecida al hombre que resultó lesionado, por lo que fueron puestas en libertad. Tras esta actuación, los investigadores acudieron de nuevo al vídeo y se concluyó que no era posible realizar un estudio fisonómico debido a la baja calidad de la grabación.

En el auto en el que el juez da carpetazo a la investigación, subraya que en el procedimiento hay “meras sospechas, hipótesis o elucubraciones absolutamente insuficientes, que sin la concurrencia de otros indicios, resultan absolutamente insuficientes a los fines pretendidos”. Concluye el juez que “no se aprecian indicios suficientes de criminalidad para procesar a persona alguna por los presuntos delitos de homicidio consumado respecto a Romero Taboada y de lesiones respecto de Santiago Miguel A. M.”.

Los sucesivos archivos del procedimiento judicial por la muerte del hincha del Dépor no afectan a la pieza principal del caso, la reyerta multitudinaria que tuvo lugar en los alrededores del estadio Vicente Calderón el 30 de noviembre de 2014. De hecho, el juez abrió juicio contra 82 ultras por presuntamente participar en la reyerta en la que falleció Jimmy, para quienes el fiscal pide penas de hasta dos años y medio de prisión. Se les acusa de los delitos de riña tumultuaria, tenencia ilícita de armas y atentado en concurso con lesiones. Es la pieza principal, referente únicamente a la trifulca, y no a la investigación de la muerte de Jimmy, que formaba parte de una pieza separada y que el juez cerró hasta que la Audiencia ordenó reabrir para practicar nuevas diligencias que, según el auto hecho público ayer, no han aportado indicios suficientes para procesar a ninguna persona.