La empresa que ejecutó las obras de reforma de la cubierta de Riazor, Arias Infraestructuras, realizará la primera actuación de mantenimiento de la infraestructura de forma “inminente” antes de que el Deportivo se haga cargo de estas labores, a las que tendrá que enfrentarse en el futuro, ya que así se establecía en el acuerdo al que llegaron Concello y club cuando se impulsó la renovación de la cubierta del estadio. Fuentes municipales han indicado a este diario que las obras de limpieza de la cubierta, en la que ha crecido la vegetación, tanto que se hace visible desde el exterior, las realizará Arias Infraestructuras y que las hará “en breve”. Si la adjudicataria de las obras no se hiciese cargo de este primer mantenimiento, tendría que hacerlo el Concello de forma subsidiaria.

Fuentes municipales indicaron ayer que, tras varias conversaciones con la empresa, finalmente, la adjudicataria había confirmado que se haría cargo de esta primera limpieza de la cubierta y de otras actuaciones menores, que todavía estaban pendientes de ejecutar. Una vez superado este escollo, será el club el que se haga cargo ya de las siguientes limpiezas que sean necesarias en la cubierta, según confirmaron ayer a este diario tanto fuentes municipales como del Deportivo.

La vegetación que se puede ver desde la calle en la cubierta de Riazor genera malestar entre los socios, que han denunciado en varias ocasiones el mal estado de conservación de una obra que se inauguró en 2019 y que, desde entonces, no se ha sometido a ninguna actuación de mantenimiento. La primera la hará Arias Infraestructuras de forma “inminente”, según confirmaron ayer fuentes municipales, aunque no pudieron precisar qué día comenzarán estas labores de limpieza. La obra de renovación de la cubierta de Riazor contó con un presupuesto de 7,2 millones de euros y se hizo durante el pasado mandato, con Marea Atlántica en la Alcaldía. Desde entonces, no tuvo mantenimiento.