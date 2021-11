Borja Jiménez volvió a agradecer esta mañana la fidelidad de la afición del Deportivo, que para el partido del domingo en Majadahonda (12.00 horas) prepara un desplazamiento masivo, por encima del millar de seguidores blanquiazules. “El tema de la afición es algo muy comentado. Es un fenómeno sociológico que se debería estudiar, el compromiso de la gente con el club estando en la tercera categoría, que no es normal. Es digno de alabar y nos hace tener esa responsabilidad de que habrá 1.000 o 1.500 en Madrid y otros miles siguiéndonos en las pantallas. No deja de llenarme de satisfacción y ya no me sorprende, porque es algo habitual en ellos. La afición es el mayor o de los mayores patrimonios que tiene el club. Hay que cuidarlo y defender el escudo a muerte el domingo”, señaló el entrenador del Deportivo en Abegondo.

Considera que el Rayo Majadahonda es “un muy buen equipo, que tiene muy claro a lo que juega”. “Va a ser complicado, visitamos a uno de los rivales que van a pelear con nosotros por estar ahí arriba”, apuntó Jiménez, que prefiere enfrentarse ahora a los equipos de la zona alta fuera de casa para luego recibirlos en Riazor. “En la segunda vuelva prefiero los partidos gordos en casa”, añadió el abulense, que calcula que harán falta alrededor de 70 puntos para acabar en primera posición y sellar así el objetivo del ascenso de forma directa. Sobre el emparejamiento copero con el UCAM Murcia, todavía no ha profundizado sobre lo que se va a encontrar en La Condomina, aunque le hubiera gustado jugar en Riazor esa eliminatoria a partido único. “Antes todavía tenemos por delante dos partidos muy importantes para nuestro objetivo principal. Nos hubiera gustado en casa, con nuestra afición, no a casi mil kilómetros. Es el formato que tenemos, que hace la Copa más atractiva, pero tiene este tipo de inconvenientes. Ya habrá tiempo de hablar de la Copa”, zanjó Jiménez. En ese sentido, no pone ningún reparo a que el Victoria, que jugará frente al Villarreal en Riazor, o en su caso también el Bergantiños, ante el Tudelano, puedan utilizar el estadio municipal coruñés: “Si juegan, no hay ningún problema”.