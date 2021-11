Los primeros contactos, tal y como informó LA OPINIÓN, se produjeron en el mes de agosto, unos días después del amistoso del Dépor en A Terra Chá. Ya entonces se constató que las diferencias entre las partes eran evidentes y en los últimos tiempos no se han producido avances significativos, a pesar de haberse reanudado las negociaciones. La secretaría técnica del Dépor le puso encima de la mesa un contrato de tres años más para seguir hasta 2024. Las personas encargadas de negociar el futuro del jugador desean que los emolumentos del futbolista se acerquen a lo que es hoy su rol en el equipo, el de titular indiscutible, y con ventanas abiertas a lo que supondría convertirse en un jugador de Segunda División en caso de un hipotético ascenso. De momento, es desde el punto de vista salarial un canterano recién subido al primer equipo.

Hasta que llegue ese punto de encuentro que todas las partes desean, Diego Villares disfruta de un nuevo rol en el equipo, “más en contacto con la pelota”, y constata que el nivel ha subido de la Segunda B a la Primera Federación. “Es algo superior a lo poco que pude vivir el año pasado”, reconoce quien solo jugó en la última Segunda B entre los meses de febrero y mayo.

Para Majadahonda se agarra a la “pelota”, “la base” de todo para este Deportivo. “Sabemos que será un partido complicado para nosotros. En realidad, fuera son así la mayoría. Eso sí, es un buen campo y vamos a poder practicar nuestro fútbol. Nuestra base es siempre tener el balón”, analiza del enfrentamiento de la matinal del domingo ante el segundo clasificado del grupo.

El presidente Antonio Couceiro mostró el miércoles su confianza en el ascenso, pero Villares prefiere ser cauto y no adelantar nada: “No puedes dar por sentado nada porque quedan muchos partidos. En cualquier momento puede cambiar todo, no se puede asegurar en el mes de noviembre”.

Atar a Noel López, el otro gran objetivo antes del mes de enero

El Dépor dejó gran parte de sus deberes hechos el pasado verano. Solo le quedaron dos temas pendientes, de los señalados en rojo en su agenda, que sin ser demasiados, sí que entrañan cierta dificultad. Además de la renovación de Villares, que no tendrá un desenlace inminente, el otro gran objetivo es sellar la continuidad del único juvenil que sigue en el equipo que no tiene vinculación profesional: Noel López, internacional sub 19 español. El delantero, aún con ficha en el equipo de Manuel Pablo, tiene firmado con el Dépor hasta 2023, pero la fortaleza de ese tipo de vinculación es nula, como ya se demostró en el caso de la fuga de Guille Bueno al Borussia Dortmund. Ambas partes tampoco tenían prisa el pasado verano por decantar la balanza, pero ahora sí que se han retomado los contactos y se espera que haya una decisión final en los próximos días. No ha trascendido la duración del nuevo contrato, pero es muy probable que sea hasta 2024, como ya ocurrió con Jairo, Mella o Trilli, aunque en su caso contemplará opciones ajustadas ante un eventual ascenso a Segunda División o una posible salida.