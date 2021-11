Con 26 puntos en doce jornadas, el Deportivo encabeza la tabla en solitario con una puntuación muy alta a estas alturas. De seguir este ritmo la proyección final del equipo coruñés llegaría hasta los 82 puntos, muy por encima de los 70 que Borja Jiménez calcula que harán falta para acabar en primera posición y, con ello, sellar de manera directa el billete a Segunda. “Todo lo que sea estar cercano a 70 o de ahí para adelante, en ese margen entre sesenta y muchos y setenta y tantos, ahí van a estar un poco las cuentas”, vaticina.

Hace cuatro años la Cultural Leonesa necesitó 86 para acabar primero en su grupo de Segunda B, con los mismos puntos que el Racing de Santander y dos más que el Celta B. Sin embargo, a juicio de Jiménez “eso pasa cada muchos años y no sería lo normal tener que ir tan alto” en puntuación este curso en Primera RFEF para lograr esa meta. “Sabemos que llevamos muchos puntos pero los rivales también llevan casi los mismos”, dijo el abulense, centrado en la visita de mañana a “un muy equipo” como el Rayo Majadahonda.

“Tiene muy claro a lo que juega —apuntó sobre el conjunto madrileño—. Va a ser complicado. Visitamos a uno de los rivales que van a pelear con nosotros por estar ahí arriba”. Jiménez prefiere enfrentarse ahora a los equipos de la zona alta fuera de casa para luego recibirlos en Riazor: “En la segunda vuelva prefiero los partidos gordos en casa”.

Copa fuera, inconveniente

Sobre el emparejamiento copero con el UCAM Murcia, el entrenador del Dépor todavía no ha profundizado sobre lo que se va a encontrar en La Condomina. “Antes todavía tenemos por delante dos partidos muy importantes para nuestro objetivo principal. Nos hubiera gustado en casa, con nuestra afición, no a casi mil kilómetros. Es el formato que tenemos, que hace la Copa más atractiva, pero tiene este tipo de inconvenientes. Ya habrá tiempo de hablar de la Copa”, zanjó Jiménez. En ese sentido, no pone ningún reparo a que el Victoria, que jugará frente al Villarreal en Riazor, pueda utilizar el estadio municipal coruñés: “Si juega en Riazor, no hay ningún problema”.