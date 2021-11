Con Juergen reinando y Miku y Quiles goleando, el Deportivo acaba su etapa reina esprintando, mandando en la categoría, poniendo un ritmo inalcanzable para el resto. Aguantó de pie en Santander y salió con las alforjas llenas de Logroño y Majadahonda. Este equipo está, de momento, a otro nivel y es imposible adivinarle el techo. Gana por costumbre y lo hace como le gusta y también como no le gusta. Estuvo certero en el primer intercambio ante los madrileños, supo rehacerse tras el empate y domar el partido. En la segunda parte, demostró capacidad de sufrimiento y de dominio en repliegue y sin pelota, a contra natura según su código futbolístico. Dio igual. Su rival no le hizo ni cosquillas, a pesar de amasar muchos minutos el esférico. Otra victoria más que le dispara hasta los 29 puntos cuando queda aún más de un mes para que acabe 2021.

Dos minutos y habían pasado tantas cosas en el choque y quedaban tantas por pasar. El sino del partido. Fue uno de los varios microcosmos que explicaban un duelo loco, eléctrico, humano, de choque de trenes, de pulso de estilos. Así fue gran parte de la primera parte. El Rayo Majadahonda, puro rock and roll, se había estirado en su primera contra y, al regreso, el Dépor lo pilló descolocado en el repliegue, se puso su traje y Quiles cruzaba la primera pelota a la red. Minuto 2, 0-1.

La grada estallaba, el banquillo también. Necesitaba este gol el onubense tras el bajón de las últimas semanas, que él mismo adivinaba estos días que estaba llegando a su fin. Necesita volver a sentirse el que era, el Dépor lo echa de menos. Nada mejor que una terapia de gol. El tanto atronó en el Cerro del Espino porque la grada era blanquiazul. Era uno de esos partidos modestos que el deportivismo suele convertir en una demostración más de fuerza, en su alegría semanal. Nadie sabe cómo acabará esta temporada, pero lo vivido en las gradas recordó a esa electricidad de duelos como el de Guadalajara de hace diez años o alguno más, que muchos guardan en la retina.

Para entonces ya casi nadie se acordaba de que Borja había sentado a Héctor y a William y que se estrenaba Diego Aguirre y volvía el propio Quiles. El Dépor estaba por delante en el marcador, pero el partido no era ni mucho menos suyo. De hecho, durante muchos minutos, en ese tramo inicial, se jugó a lo que quería su adversario. Era incapaz el equipo coruñés de sacar la pelota, de sobreponerse a la intensidad de su contrincante, de enfriar ese fulgor del equipo de Abel. Lo mejor era el 0-1 hasta que desapareció...

Ya había avisado el Rayo y, en una jugada desgraciada con un gol de Jaime en propia, consumó una amenaza palpable. 1-1, minuto 15. El Dépor, por entonces, estaba superado y su banda izquierda era una autopista sin peaje en la que iba apareciendo todos y cada uno de los atacantes madrileños, siempre con Borja González al mando.

Fue una pena que llegase el empate, por el hecho en sí y porque el Dépor estaba a muy pocos minutos de controlar el choque. Fue a partir del minuto 20. Juergen se hizo gigante entonces ayudando un poco más en la salida y empezando a reinar en el partido y el equipo coruñés respiró, se asentó y pudo ser, por fin, él mismo. al menos hasta el descanso. El Rayo corría menos, el Dépor mascaba y empezaba a ensanchar y a ser punzante. En su salsa. El conjunto de la banda empequeñecía, sus ataques eran más esporádicos o en estático, donde es bastante más inofensivo. Y, de paso, los de Abel empezaron a cavar su tumba con infinidad de pérdidas en la salida. En una, Miku embocó, pudieron ser más, pero la ventaja antes del descanso estaba hecha. 1-2.

El Dépor no se libró antes del paso por vestuarios de alguna escaramuza más de su rival, sobre todo, de un disparo de Bastos. Pero ya le pilló esta ventaja con otro punto de maduración. Ya no le pasaban aviones, tenía el partido punto en boca. Solo echaba de menos, para vivir más tranquilo y desahogado, algún tanto más, que sin duda mereció antes del descanso.

Lo que no hizo en el primer acto quiso resolverlo, eso sí, pronto el Dépor en el segundo. Quiles rozó el tercero a los dos minutos, Doncel también lo tuvo poco después. Era el momento de romper el encuentro y no lo hizo. Para entonces Abel ya había metido a Raúl Sánchez, su gran baza para doblegar al líder. Con el avance del segundero, el Rayo se quedó la pelota, pero echó de menos los espacios, su razón de ser. El Dépor no era capaz de controlar el duelo de manera holgada, como le gusta con la pelota bajo la suela y circulando, pero en realidad tampoco pasaba por excesivos apuros, salvo algún balón colgado o alguna corrección apurada de sus centrales.

Pasaban los minutos y poco ocurría. Se jugaba en el campo del Dépor, pero muy poco en su área. Aún así, a Borja no le gustaba del todo el panorama. Quería el esférico y echar al equipo unos metros para adelante. Dio entrada a Soriano, a Menudo. Nada, hoy fue imposible. No dejó de ganar el equipo coruñés, pero tuvo que hacerlo de otra manera. Hasta recurrió a un central para los últimos minutos. Todo, mientras Víctor y Aguirre, con siete pulmones cada uno, no se olvidaban de hacer alguna cabalgada por la banda, y mientras Elitim movía las manijas del reloj a su gusto. Con toques precisos, utilizando el cuerpo, acelerando, frenando, todo era una bombona de oxígeno para su equipo, que no tenía la pelota, pero al menos lo tenía a él y así en esta Primera Federación se vive mejor extremadamente mejor.