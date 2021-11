Ian Mackay lamentó que el Deportivo no consiguiera dar “un golpe sobre la mesa” y conseguir una victoria que ampliase la distancia en la primera posición. El portero blanquiazul, sin embargo, destacó que el Bilbao Athletic había firmado un buen partido en defensa y consiguió maniatar el juego de los deportivistas. “Hicieron un muy buen partido defensivamente, no nos dejaron hacer nuestro juego nunca”, subrayó Mackay. “No creo que sea un partido flojo por nuestra parte, sino que el rival no nos dejó hacer nuestro juego”, insistió.

El portero deportivista también se detuvo en las acciones polémicas del encuentro, especialmente los dos penaltis que reclamaron. “La de William la puede pitar tranquilamente, es mi opinión, pero me pilla lejos”, aseguró Mackay. “Son jugadas puntuales, pero no se puede hacer nada más cuando está el partido concluido”, añadió. El guardameta lamentó especialmente no poder ampliar la ventaja en la cima de la clasificación, pero se centró en los encuentros inmediatos que tienen por delante. “Sabíamos que hoy (por ayer) si sacábamos los tres puntos dabas un golpe sobre la mesa”, admitió Mackay. “Queremos ganar todos los partidos, estamos ya pensando en el partido de Copa y ya en el siguiente contra el Racing de Ferrol”, añadió acerca de los compromisos que afrontarán los deportivistas esta semana.