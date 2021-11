Víctor García se detuvo sobre las jugadas polémicas del partido entre el Deportivo y el Bilbao Athletic. Los jugadores blanquiazules reclamaron dos penaltis, uno por un empujón sobre Álex Bergantiños y otro por un derribo sobre William de Camargo. El lateral derecho afirmó que la acción sobre su compañero brasileño debía haber sido castigada con penalti. “Creo que no es fácil interpretar las jugadas para árbitros de esta categoría y en el campo la acción de William, sobre todo, es bastante clara porque tiene la posición ganada. Para mí ha sido penalti y el árbitro no lo ha visto así”, reflexionó.

Víctor García, que volvió a cuajar un buen partido, se mostró descontento por las oportunidades que tuvo y que no pudo materializar. “Me voy fastidiado, he tenido unas cuantas ocasiones y no me voy contento. Hay que poner en valor también el esfuerzo del equipo y cómo ha intentado hasta el final lograr esa remontada”, subrayó el lateral derecho.

El defensa blanquiazul admitió que las sensaciones no podían ser buenas después de no conseguir la victoria. “Nunca puede ser buena cuando no ganamos los tres puntos y más siendo aquí en casa. Hay que analizar el partido para ver dónde fallamos y dónde podemos mejorar para los siguientes partidos”, reconoció Víctor García.