Borja Jiménez está “súper tranquilo” de cara al partido de esta tarde (20.00 horas) contra el UCAM Murcia en el estreno del Deportivo en la Copa del Rey. El técnico avanzó que será el turno para los jugadores que han tenido menos protagonismo en este primer tramo de la temporada y por eso dará descanso a siete titulares habituales. Víctor García, Lapeña, Jaime, Héctor, Villares, Juergen y Miku se quedarán en A Coruña y su hueco lo cubrirán jugadores que podrán hacer méritos a ojos del entrenador. “Dejamos gente que teóricamente estaba jugando de inicio, pero sobre todo porque creemos que tenemos una plantilla muy amplia, con muchos y muy buenos jugadores y es momento de que ellos me demuestren una vez más que son muy buenos jugadores”, indicó Borja. “Voy súper tranquilo, no es como si tuviera una plantilla justa. No tengo ninguna duda del nivel que van a mostrar y que es una buena oportunidad para ellos”, añadió.

El técnico deportivista también avanzó el regreso a la titularidad de Trilli después de una lesión que le ha mantenido fuera del equipo durante varias semanas. El canterano, sobre el que tiene depositadas grandes “expectativas”, volverá a tener minutos mañana en el compromiso de Copa. “Mañana (por hoy) de inicio va a jugar Trilli porque tenemos depositadas en él muchas expectativas. Mañana será el que inicie sabiendo que es la demarcación en la que más gente tenemos”, adelantó. Enfrente estará un rival que arrancó la temporada con las mismas aspiraciones que el Deportivo, pero que ha experimentado dificultades. “Es un rival que hizo una plantilla para ascender, como nosotros. Va a ser partido complicado”, afirmó el técnico.