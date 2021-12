A Trilli le bastó el único partido que ha disputado esta temporada con el primer equipo para meterse en el bolsillo al deportivismo y a su entrenador. Antes había encandilado como integrante del conjunto juvenil que se proclamó campeón de España y durante la pretemporada para la que había sido reclutado por Borja Jiménez. Una inoportuna lesión a comienzos de septiembre con la selección sub 19 lo frenó en seco y desde aquel estreno contra el Celta B no ha vuelto a jugar. Volverá a hacerlo hoy después de casi tres meses.

El canterano será titular en el estreno del equipo en la Copa del Rey frente al UCAM Murcia junto al grupo de jugadores que hasta ahora han tenido menos participación. Será una tarde de meritorios en La Condomina frente a un rival que milita en el otro grupo de la Primera RFEF y que arrancó la temporada con la misma ambición que los blanquiazules, aunque los resultados no le han acompañado por el momento. El exjugador Salva Ballesta acaba de aterrizar en el banquillo para enderezar el rumbo de un equipo que también hará rotaciones para recibir al Deportivo.

La presencia de en el once, confirmada por el propio Borja Jiménez, no será la única novedad en esta tarde en el estadio de La Condomina. En A Coruña se han quedado siete de los jugadores con más presencia en las alineaciones en el primer tramo de la temporada y el turno será para los que buscan una oportunidad. Lapeña, Jaime, Héctor, Víctor García, Villares, Juergen y Miku no entraron en la convocatoria y dejarán su sitio a los Granero, Trigueros, Calavera, Soriano o Noel.

Todos buscarán hacer méritos a los ojos de su entrenador, que proclama su confianza en ese grupo de jugadores que hasta ahora han tenido menos protagonismo. Al equipo no solo le conviene seguir en la Copa para que esos futbolistas encuentren una manera de reivindicarse, sino que también es casi una obligación por la relación que une al club con el torneo.

Los títulos quedan cada vez más lejos, pero al Deportivo todavía se le puede considerar un campeón reciente de la competición y ya hace demasiado que no se deja ver. Las circunstancias no se lo han permitido y quizá esta temporada sea la que menos le convenga despistarse de su objetivo principal, pero el formato también favorece más que nunca que las cenicientas puedan avanzar.

La visita al UCAM Murcia permitirá comprobar el nivel que pueden ofrecer los jugadores que hasta ahora han vivido a la sombra del bloque sobre el que Borja Jiménez ha construido el equipo. Noel probablemente tenga una oportunidad desde el inicio para mostrar las virtudes que saca a relucir a cuentagotas cuando el técnico le concede minutos. También Diego Aguirre podrá confirmar las buenas sensaciones que dejó contra el Rayo Majadahonda y que le han convertido en una alternativa real a Héctor. Granero y Trigueros, que llevan todo el curso a la sombra de la pareja formada por Lapeña y Jaime, tendrán la ocasión de formar como centrales y despertar dudas en el entrenador.

Calavera, Soriano y hasta Yeremay podrían tener su opción en una cita que llega para los deportivistas después del tropiezo contra el Bilbao Athletic. La opción de distanciarse en la clasificación se esfumó con un empate al que se le ha tratado de dar ambiente de normalidad y ahora asoma un compromiso exigente contra el Racing de Ferrol en A Malata. Borja, sin embargo, pretende darle la importancia que merece al torneo para que sus propios jugadores sean los que se reivindiquen.