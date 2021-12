Álex Bergantiños reconoció después del empate del equipo ante el Racing de Ferrol que el equipo “no estuvo bien”. “Salvamos un punto ante un rival que estuvo mejor que nosotros”, admitió el capitán.

“Estuvimos muy imprecisos, no interpretamos bien el partido. Con balón fue de los peores partidos del año. No sé si nos afectó el tema de no entrenar juntos o el viaje de la Copa, a veces no sabes si puede afectar cuando hay una semana rara”, reflexionó Bergantiños. “Estuvimos siempre a merced de ellos. Somos un equipo que necesita estar bien con balón y no fuimos capaces”, añadió.

El capitán blanquiazul también se detuvo en la acción del penalti que acabó marcando el partido. Álex afirmó que fue “desproporcionado”. “Es una acción normal del juego”, aseguró. “Salta delante de mí, no sé si nos tocamos, pero cadera con cadera. Lo teatraliza bien, salta gritando y para mí es desproporcionado. No sé si luego ha querido arreglarlo”, indicó el capitán deportivista.

Álex también criticó la designación de un colegiado cántabro, y lo ocurrido con los horarios de la Copa: “Si estamos arriba con el Racing es innecesario. Hay árbitros de sobra para pitar y que no hay ningún tipo de suspicacia. Los horarios con la Copa también han perjudicado”.