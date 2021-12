Borja Jiménez dijo no tener “ni idea” de la razón por la que Pozueta Rodríguez anuló el gol de Nathan —que luego su homólogo Cristóbal Parralo desveló que fue por falta, según le dijo el árbitro al final del partido—, pero sí se refirió a lo “moscas” que estaban sus jugadores antes del encuentro por la designación de un colegiado cántabro. “Los chicos estaban un poco mosqueados con la designación, un poco moscas por ese tema. Igual es cántabro pero no es del Racing [de Santander]”, bromeó sobre la posible afinidad del árbitro con el club de su tierra, rival directo del Dépor por el ascenso. “Puede no haber sido penalti, puede no haber sido gol… Desde donde estoy no puedo opinar. Ellos intentan no equivocarse”, apuntó el abulense sobre los árbitros. En todo caso, reconoció que su equipo estuvo gris. “Hemos estado muy incómodos en todas las fases. No hemos encontrado nuestro fútbol ni hemos sido el equipo dominador de otras veces. Nos ha costado. Hemos estado muy imprecisos. Estábamos cansados, pero el rival también y han estado más precisos que nosotros”.

No da por bueno el empate en A Malata, pero sí valora los nueve encuentros oficiales que encadena el Deportivo sin perder: “Me gusta ganar siempre y, cuando no gano, no puedo estar nunca satisfecho, pero cuando no estás bien y tienes la capacidad de no perder, puedes sacar algún punto positivo, por decirlo de alguna manera. Llevamos nueve partidos sin perder entre liga y Copa y eso significa que el equipo hace las cosas bien”. En ese sentido, reconoció que la opción de caer derrotado estuvo muy cerca de concretarse por ese penalti fallado por el Racing de Ferrol en la recta final y el gol anulado. “Piensas que nunca te va a pasar y hemos estado cerca a raíz de la jugada del penalti. Ha sido un partido de mucha imprecisión, abierto, pero tampoco bajo mi punto de vista nos hemos sentido acosados. Ha sido un partido feo y en los partidos feos los equipos bonitos se sienten incómodos”. “Tengo que transmitirles [a los jugadores] que cuando no tienes la posibilidad de ganar y no ten encuentras cómodo, que valoren el punto como positivo. Si no puedes ganar, lo que tienes que hacer es no perder. Nos gusta siempre ganar pero a los rivales también. Hay que saber que esto va a ser difícil y largo. Seguimos una semana más líderes, que es nuestro objetivo”, recordó. Quejas sobre el calendario Sus cuentas para el ascenso siguen saliendo. “Hemos sumado 11 puntos de los últimos 15 y cuentas con 10 de cada 15. Tenemos 31 de 45. No es mala puntuación. Llevamos muchos puntos. Ojalá haya muchos ciclos de estos. Si tenemos esta regularidad cada 5 partidos, conseguiremos nuestro objetivo”, garantizó el entrenador, que lamenta tener que jugar la Copa contra Osasuna el jueves 16 y luego visitar León el domingo 19, cuando la Cultural tendrá un día más de descanso al competir el miércoles 15 frente al Leganés en el torneo del KO. Según explicó Jiménez, el Dépor contactó con la RFEF para intentar tener más descanso para la liga jugando el miércoles, como la Cultural, pero “es un tema de horarios televisivos”. “El operador dice que el jueves, y ya está”, lamentó. “Por eso nos cambiaron el partido del sábado al domingo, porque si no, no pasaban ni 48 horas” entre el duelo de Copa y el de Primera RFEF.