El portero del Deportivo Ian Mackay aseguró que los clubes a los que visita el conjunto coruñés intentan "hacer caja" con la afición blanquiazul al saber que se desplaza en masa, como sucedió en Ferrol el pasado sábado, donde muchos seguidores solo fueron a A Malata para recibir al equipo y como protesta por los precios de los billetes.

"Lo de la afición del Dépor es espectacular, hay gente que solo fue a recibirnos, para hacernos ver que no estábamos solos. Los clubes, es opinión personal, con el precio de las entradas intentan hacer caja porque saben que nuestros aficionados viajan mucho", comentó.

En su caso, ya había jugado como local en A Malata y en el partido ante el Racing (0-0) recibió aplausos, pero también silbidos.

"Para mí fue especial el partido, no había vuelto a jugar en A Malata y siempre es bonito volver a donde te encontraste muy bien. Hubo de todo, buen recibimiento y pitos. Yo estaba centrado en sacar algo positivo, sumamos un punto y al final de la jornada fue bueno por cómo fue el fin de semana", indicó.

El Deportivo, pese a no ganar, salió más líder de la jornada en el Grupo I de Primera RFEF, aunque pudo perder en A Malata en un penalti polémico que el Racing aprovechó para marcar al aprovechar el rechace en el larguero y que el árbitro anuló por falta.

"Se le da mucho bombo a esa jugada. Sinceramente no veo penalti y la falta, estoy en el suelo, intentando levantarme y es una de esas faltas que se puede pitar, pero que si no se pita tampoco pasa nada", comentó el guardameta, quien no vio suspicacias en que un colegiado cántabro, siendo el Racing de Santander un rival directo, fuera designado para el encuentro.

"No creo que haya una mano negra por parte de árbitros o Federación, sino que coincidió así, una acción que ya pasó y pudimos conseguir el punto que en ese momento parecía que se nos escapaba", dijo.