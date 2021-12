Ian Mackay rechazó ayer que exista una “mano negra” por parte de los árbitros después de las polémicas que han rodeado las actuaciones arbitrales en los dos últimos partidos. “No creo que haya una mano negra por parte de árbitros o Federación, sino que coincidió así, una acción que ya pasó y pudimos conseguir el punto que en ese momento parecía que se nos escapaba”, declaró el portero deportivista ayer.

Mackay tampoco cree que el sábado en Ferrol influyera que el árbitro fuera de Santander., tal y como denunciaron algunos de sus compañeros por la pugna que existe con el Racing. “Ni me había dado cuenta de que el árbitro era de Santander, no creo que haya esa maldad”, apuntó. El capitán deportivista, sin embargo, destacó que aún no hayan tenido un penalti a favor. “También es cierto que es un poco extraño, con los datos, que nosotros pisemos tanto el área y no tengamos ningún penalti a favor”, argumentó.

Mackay volvió a destacar el respaldo de la afición, presente en masa el sábado pasado en Ferrol. “Es espectacular, hay gente que solo fue a recibirnos, para hacernos ver que no estábamos solos”, recordó.