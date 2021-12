Si hay algo que a Borja Granero (Valencia, 1990) le puede gustar tanto como el fútbol, aunque ni por asomo le seduzca la idea de dedicarse a los banquillos como su padre, José Carlos, es la Fórmula Uno. El Mundial llega este fin de semana a su desenlace en Abu Dabi con el título en juego entre Hamilton y Verstappen y la amenaza de que se decida de manera poco deportiva por la rivalidad que existe entre ambos. “Uno no se deja adelantar y, aunque lleves un coche dos segundos más rápido, te tira fuera de la pista y el otro quiere hacerlo todo a su manera. Es un circo”, resume. La carrera coincidirá el domingo con la visita a Riazor del filial del Valladolid (17.00), para la que Granero vislumbra la opción de ser titular por la ausencia de Lapeña.

¿Les quedó sensación de oportunidad perdida después de los últimos dos empates?

Todas las semanas te queda esa sensación cuando no ganas y te dices: “He perdido una oportunidad”. Cuando ganas y los demás también lo hacen lo que piensas es que los demás no dejan de apretar. Todo eso no va a cambiar de aquí a final de año. La semana que no ganemos va a ser una oportunidad perdida y la que lo hagamos va a haber que seguir haciéndolo porque la temporada es muy larga. Es tedioso, pero el equipo que consiga mantener ese nivel de alerta y supere momentos de empates conseguirá el objetivo. Es que además el momento en el que estamos no es ni de derrotas.

Reconocieron que el equipo había estado especialmente espeso en esos dos últimos partidos...

Hay que darle valor a lo que estamos haciendo. Estamos ganando muchos partidos, aunque es cierto que en estos últimos nos ha costado más. Pero fue una semana atípica, con un viaje de por medio, gente que no viajó, que entrenó... Cuando la dinámica de un equipo va tan bien y la cambias, a veces se nota. A pesar de que el equipo no estuvo fino, al final de la jornada es verdad que ganamos un poco más de ventaja.

¿Afronta de manera diferente la semana por la posibilidad de ser titular en lugar de Lapeña?

Siempre trabajo para estar preparado por si llega alguno de estos momentos. Si se me abre la oportunidad, yo voy a estar listo. Creo que cuando me ha tocado he estado a buen nivel. Mi trabajo, como ya dije cuando acabó el verano, con todo lo que pasó y lo complicado que fue, era comportarme como un jugador profesional y estar siempre preparado. Estoy muy implicado y si estoy aquí es porque quiero estar. Si en este momento me toca o no, voy a estar listo.

¿Cómo ha llevado su pérdida de protagonismo en el campo esta temporada?

Yo siempre peleo por mis opciones y me apoyo en mi trabajo porque me gusta mucho hacer esto. Soy profesional y lo tengo que ser no solo cuando juego. Cuando no lo haces es cuando más tienes que serlo y demostrar que si puedes vivir de esto es porque te lo mereces y te lo ganas, sobre todo cuando no juegas.

¿Le ha dado vueltas a por qué tiene menos minutos?

Analizar mucho las cosas te acaba paralizando. Me dedico a entrenar y trabajar... luego la decisión es del entrenador. El equipo ha ganado partidos y me centro en irme a casa día a día y no decepcionarme. De momento lo estoy consiguiendo.

En la Copa respondió junto a otros jugadores que tampoco han tenido mucha continuidad...

Es que esto es el Deportivo, no es un club cualquiera. El respeto que tienes que tener hacia la camiseta y hacia el vestuario, y más este año que hay un grupo tremendo, es imprescindible. Todos queremos jugar y cuando tienes una oportunidad también es un premio. El entrenador también te da ese premio porque nos merecíamos ese partido. Él también quiere ver que estamos dentro de la dinámica, aunque no te salgan bien las cosas quiere que la gente esté implicada y pelee por el Dépor.

No parece que haya mucha distancia entre titulares y suplentes...

Es que la plantilla es muy competitiva. El otro día, con muchos cambios, también se vio un buen Deportivo. Las decisiones son del entrenador y lo que queda es trabajar para intentar cambiarlas. Además también te alegras cuando los compañeros lo hacen bien.

El equipo apenas ha encajado y defensivamente es muy sólido, ¿añade presión entrar como recambio?

Creo que uno no sustituye a nadie. Con la edad que tengo y el recorrido no pienso en sustituir a nadie. Para representar bien al Deportivo tengo que representar bien a Borja Granero. Está claro que quiero hacerlo bien siempre, pero para ayudar al equipo. No sé si me va a tocar a mí o no, pero el que entre tiene que ser uno mismo, no sustituir a nadie.

Ha perdido protagonismo en el campo, pero sigue siendo importante en el vestuario y le tocó representar a la plantilla en la negociación del ERE después de renegociar también su contrato, ¿cómo lo llevó?

Pues la verdad que mal. Fue una situación en la que me tocó estar en las reuniones del club y ves a gente mayor que va a perder su trabajo o que va a pasar por un momento muy complicado porque la situación del club es difícil y estamos peleando para que eso cambie. A nivel personal pude arreglarlo bien y rápido porque hubo buena predisposición por las dos partes, aunque los tiempos quizá no fueron los que nos hubiera gustado a todos por la prisa con la que se llevó el proceso. Al final las cosas vienen así y hay que asimilarlo y adaptarse.

Antes ha comentado que está aquí porque quiere estar...

Siempre que se me ha preguntado he dicho lo mismo y me parece una tontería seguir diciendo que quiero cumplir mi contrato. Mi compromiso está fuera de toda duda. Que luego el fútbol te sorprende y te lleva a otros sitios... eso nunca se sabe, pero que aquí estoy al cien por cien es una tontería discutirlo.

Vienen de dos empates seguidos, ¿preocupados?

El año pasado yo decía que todo tenía carácter de urgencia. Eso este año se ha conseguido entender, que no va a ser un paseo, que hay salidas difíciles, que hay partidos que se te complican, que hay equipos muy bien trabajados y que quieren ganar... Dentro del vestuario lo que se intenta es que sea todo más lineal, que cuando ganemos no nos creamos la hostia y que cuando perdamos o empatemos no sea un drama.

¿En el entorno también lo nota?

Es un paso importante también. La afición siempre ha estado con nosotros, pero es que venían de dos golpes muy grandes. Han conseguido pasar página y volver a Riazor, viajar con el equipo... Creo que están disfrutando otra vez con nosotros. Yo creo que esa frustración de no poder ir al campo también le ha hecho mucho daño a la gente. Vivir estos años complicados también ha sido duro.

En el vestuario han alzado la voz por las actuaciones arbitrales, ¿se sienten perjudicados?

No quiero creer en esas cosas. Ellos se equivocan y el otro día era un partido de alta tensión y él era un árbitro joven. Yo no entro a juzgar su trabajo porque a mí un árbitro nunca me ha dicho “eres malísimo”. Intento hablar con ellos, aunque sí es verdad que de joven lo hacía de otra manera. Ahora, con toda mi mala pinta, trato de ser más correcto.