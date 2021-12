Si hay algo que le resulta especialmente incómodo al Deportivo esta temporada, además de perder de vista la pelota como le ocurrió el sábado pasado contra el Racing de Ferrol, es que los partidos se descontrolen. El equipo de Borja Jiménez prefiere la pausa, manejar los tiempos y un ritmo bajo que le permita ir inclinando el campo hacia el área rival, sin prisas. Enfrentarse a un filial, por lo impredecible de sus actuaciones, siempre representa una amenaza para el conjunto deportivista. Borja asume que mañana en Riazor podría presentarse uno de esos duelos de ida y vuelta, aunque no descartó que su equipo acepte el intercambio de golpes.

“Es un equipo que viene de jugar contra el segundo y el tercero y ha hecho cinco goles. Ya hemos hablado de cómo son los filiales. Gente con desparpajo, con atrevimiento arriba. Tiene algún problema a nivel defensivo, pero en sus últimos partidos está haciendo goles y habla bien de su caudal ofensivo”, resumió Borja sobre el rival. “Sabemos que nos van a exigir. Vamos a ver un partido abierto. Ellos tienen una buena transición, futbolistas que van hacia adelante y asumen riesgos. A nosotros también nos gusta que haya juego de ataque, seguro que va a ser un encuentro con idas y venidas”, añadió.

Esas “idas y venidas”, sin embargo, no han sido del agrado del Deportivo esta temporada. Ha salido mal parado cuando se han producido, como en Irún y en la visita a Unionistas, pero al equipo también le ha faltado una pizca de atrevimiento en sus compromisos recientes que la propuesta del filial del Valladolid puede compensar. Dependerá del planteamiento de Borja, más dado por ahora a un juego controlador.

El foco de atención del partido estará también en la actuación del árbitro, especialmente después de lo ocurrido ante el Bilbao Athletic y el Racing de Ferrol. Las quejas en el vestuario afloraron la semana pasada por la designación de un colegiado cántabro. Los jugadores mostraron sus recelos por la pugna que existe con el Racing de Santander, pero Borja Jiménez ayer templó la situación porque el árbitro de mañana volverá a ser del colegio cántabro. “Lo conozco perfectamente. Es muy bueno. Lo hará bien. El otro día el comentario fue más porque nos habíamos percatado de ello, pero no dudo de la integridad del colectivo. Este es de los buenos. Y nosotros tenemos que salirnos de eso, porque si no cuando pite en Logroño un gallego... nos sorprendió la semana pasada, pero cuando pasa la primera vez, ya sabemos que puede ser la tónica de todo el año. Tampoco hay que cargarlos de responsabilidad ni que vengan coaccionados. Sería peor”, reflexionó Borja.

El técnico se reencontrará mañana con un equipo en el que dio sus primeros pasos en los banquillos. “Está claro que fue un antes y un después. Ya había hecho dos años en Ávila de primer entrenador, pero venía de un año sin entrenar. Recibo una llamada de Cata y Braulio [Vázquez] para ir para allá. Vas en unas condiciones en las que apuestas por volver al fútbol, porque yo había salido de España para seguir formándome. Llevaba tres o cuatro meses cuando Cata decide apostar porque dé el salto desde el Cadete. Guardo mucho cariño de mi época en Valladolid”, reconoció ayer el técnico deportivista.

“Entiendo las cláusulas del miedo”

Borja Jiménez se refirió ayer la ausencia de Víctor García contra el Valladolid B, club al que pertenece y que ha incluido una cláusula en su contrato de cesión que le impedirá jugar mañana. El entrenador deportivista aseguró que comparte ese tipo de medidas. “Me parecen bien. Si un jugador que tienes en propiedad y ha salido va y te gana el partido, le puedes estar pagando y que te haga daño. Eso no tendría ningún sentido”, manifestó el técnico sobre la posibilidad de que Víctor García disputara el encuentro. El lateral derecho podría jugar a cambio de que el Deportivo abonase una cantidad estipulada en el contrato de cesión, pero el club no la pagará. “Las entiendo perfectamente, son jugadores propiedad de otro club y es entendible que no quieran que puedan participar en una derrota. Yo haría lo mismo”, insistió ayer Borja Jiménez.