El entrenador del Deportivo Abanca, Miguel Llorente, destacó ayer al Levante Las Planas, rival de su equipo esta tarde (17.00 horas) en Abegondo. “Es un equipo muy guapo de ver. Es de los equipos que más me gusta como juegan, muy atrevido, muy valiente, muy eléctrico, con muchos intercambios de posiciones. Me gusta mucho verlo”, resumió “Preparar así un partido, me sabe mal decirlo, pero sería engañar a la gente. Esos partidos casi no se pueden preparar, no sabes qué te vas a encontrar. Sabes que vas a encontrar presión, salida de balón, pero no sabes qué va a pasar. Este juego es incierto, preparar algo incierto sería como ponerle puertas al mar. No se prepara. Es un equipo divertido, alegre, rápido, vistoso y con mucha calidad arriba. Son bastante parecidas al nuestro, va a ser un partido para disfrutar”, añadió.

Miguel Llorente también restó trascendencia al resultado de esta tarde ante el conjunto catalán. “El partido no es especial, se lo he dicho a las chicas y están de acuerdo. Es contra el líder, pero quedan 54 puntos en juego”, recordó el técnico del Dépor Abanca.