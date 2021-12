Apretó los dientes, resistió, vio su momento y no falló. Por partida triple y para festejo de una grada de Riazor que no lo vio claro en muchos momentos de una tarde retorcida. El Dépor sale vivo y goleando de la trampa de un Valladolid Promesas con tanto colmillo en ataque como bisoñez en defensa. Quiles recuperado para la causa ya de manera plena fue la mejor terapia para un equipo coruñés que se vio sobrepasado y al que le tocó achicar y resistir, pero que también supo ganar en un día oscuro. Estos triunfos también cuenta y redondean un ascenso, a un equipo ganador. Regresa el colchón de cuatro puntos respecto a sus perseguidores. Fin de fiesta en liga a este 2021.

El foco estaba puesto en quién supliría a Lapeña y en cómo sobreviviría el Dépor a sus bajas en defensas. Pronto hubo que ampliar y redireccionar el plano. Ante un equipo vertical, que planteaba duelos de ida y vuelta y que concede en la retaguardia, Borja decidía echarle más leña a la lumbre. Jugaban por primera vez en toda la temporada de inicio Quiles, Noel y Miku, y William tampoco se iba al banquillo. Todos al ataque y Álex para barrer y Juergen para ayudarle y para distribuir. Todo o nada.

Y, de entrada, fue todo. El equipo coruñés, con más alternativas ofensivas que nunca sobre el césped, en nada hizo saltar la chispa de ese lustroso trío de ataque que exhibía hoy. Asistía Miku, arrastraba Noel al defensa y Quiles remachaba a la red. 1-0, minuto 6. Fue parpadear y estaba por delante en el marcador. Pero para entonces ya se había llevado un susto y le pegarían bastantes más en una tarde tan movida como engañosa si todo se justifica con el marcador final.

El Valladolid Promesas era una centella y tenía calidad. En cuanto podía transitar, tocar en torno a la frontal o encarar en igualdad a un lateral, ahí pasaban cosas y todas malas para los intereses coruñeses. Narro, Moha, Chuki... Aparecían por todas partes, corrían, mezclaban. El Dépor lo pasó mal tras su tanto inicial. Y no sería el único momento durante el partido. Estaba claro que retirar a Villares y menguar la presencia de pivotes le iba a exponer, pero en esos minutos y por la incapacidad que tuvo de retener la pelota llegó a perseguir sombras. Mucho asomo, mucho colmillo el que dejaba entrever su rival, pero también era cierto que no llegaban tampoco las ocasiones visitantes. Incomodidad máxima, pero portería a cero. Riazor en alerta.

Minutos antes de la media hora, el Dépor volvió a encontrarse. Logró adueñarse de la pelota y tuvo varias aproximaciones taponadas por defensas que olían a peligro. Le ayudaba también que empezaba a recuperar el balón en posiciones sensibles. Más que para buscar el 2-0, que no lo desdeñaba, eran instantes para respirar y reorganizarse. El filial del Pucela tuvo, de nuevo, su momento al filo del paso por vestuarios, no pasó de los sustos ya de costumbre. El Dépor se marchaba a su vestuario con un botín escaso, pero a preservar, y también con la sensación de estar muy lejos aún de haber cerrado el partido. Le esperaban emociones fuertes, eso seguro. Para bien o para mal.

El arranque del segundo tiempo confirmó todos los miedos del deportivismo. Borja Jiménez tampoco lo veía claro y sentaba a Noel para armar un poco más la media con Mario Soriano. Tener la pelota para sufrir menos. Esa era la idea, luego no hubo un traslado a los hechos. El centro del campo blanquiazul y todo el entramado defensivo no llegaban a una pelota, los deportivistas notaban a su alrededor pasar flechas en forma de jugadores cuando replegaban. Se defendían como podían y, por momentos, achicando en el área. El panorama no presagiaba nada bueno.

Pero al Dépor le volvió a rescatar su pegada. Cuando su técnico ya ideaba una nueva sustitución para tapar las vías de agua que se multiplicaban, cuando Mackay ya calentaba las manos, el zarpazo llegó de nuevo de la mano de Quiles. Un centro desde la izquierda que cabeceó Miku fue desviado por el onubense a la red. 2-0, minuto 59. Ha recuperado su fútbol, tiene de nuevo la magia para crear, para marcar. El ex del Recre está de vuelta. El Dépor siempre lo agradece, hoy más que nunca.

Para el Valladolid Promesas fue un golpe casi definitivo. Tan afilado en ataque como inconsistente atrás. Ese es, sin duda, el pecado que le mantiene abajo y que le hará estar fronterizo con la zona de peligro toda la temporada. El equipo coruñés había hecho caja y quería más. Ante sí la posibilidad de vivir uno de los finales de partido más tranquilos de la temporada y eso no se podía desaprovechar.

Esa bocanada de aire profundo, de las liberadoras, llegó con el gol de Mario Soriano. Sus manos abiertas al cielo en la celebración buscando la plenitud, a Riazor, eran también una metáfora de su equipo. Lo había pasado mal el Dépor, había apretado los dientes y, con su gente y sus goles, veía ya la luz de la victoria.

Los últimos minutos trajeron a un Valladolid Promesas en parte rendido, pero que aún así no dejó de acercarse a la meta del portero de O Ventorrillo. Riazor festejaba después de cabecear. El Dépor mezclaba sus ansias por buscar el cuarto con la seguridad que le daba tocar y unirse en la celebración con la grada. Quiles mandó una al palo antes de ser sustituido, aunque en realidad todos acabaron bajando un par de marchas. Todo estaba hecho y vendido. El filial lementaba tal castigo y el Dépor sonreía. Acabará 2021 de líder y su colchón de puntos sigue ahí. Por más fines de año así.