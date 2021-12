Braulio Vázquez (Pontevedra, 1972) se labró una meritoria carrera como futbolista y llegó a debutar en Primera División con el Deportivo de la mano de Toshack, pero ha sido en los despachos donde ha alcanzado un reconocimiento generalizado por su trabajo en Valladolid, Valencia y Osasuna. Acaba de renovar con el club de Pamplona hasta 2026 después de dirigir un proyecto que le permitió ascender a Primera y consolidarse en la máxima categoría. El jueves el Deportivo recibirá a su equipo en Copa.

No es habitual esa confianza en un puesto como el suyo en los tiempos que corren...

Es cierto. Si cumplimos el contrato, serían nueve años y ya llevamos cinco. Imagínate. La verdad es que ha salido todo fantástico. Cuando estás a gusto en un sitio, y creo que es recíproco, porque el club está encantado con nosotros y nosotros con ellos, no valoras otras posibilidades.

¿Es difícil encontrar apuestas así de duraderas en el fútbol?

Dar confianza ahora, cuando el equipo lleva años en Primera quedando décimo, es más sencillo, pero cuando vienen mal dadas nos demostraron que es cuando hay que unirse más. A la gente se la conoce por las malas situaciones y aquí en los momentos complicados hemos estado más juntos. La confianza nunca la pusieron en duda y eso es de agradecer, por eso nosotros como dirección deportiva decidimos también continuar aquí.

El club le demostró confianza y usted se la trasladó a Arrasate la temporada pasada en un momento complicado. ¿Esa confianza tiene que ser recíproca?

Sin duda. Íbamos penúltimos y creo que llevábamos 13 partidos sin ganar. Muchos equipos nos daban ya como descendidos, pero luego hicimos una segunda vuelta de Europa, con 28 puntos, y salimos de ahí. Creímos que lo mejor era estar más juntos y tanto la afición, como el cuerpo técnico y los jugadores necesitaban escuchar de mi boca que éramos los que estábamos desde el principio y los que teníamos que seguir.

Todo eso contrasta con lo que se ha vivido aquí en el Deportivo, con inestabilidad y bandazos continuos en la parcela deportiva...

El Deportivo quizá también tuvo un problema de expectativas, que para mí es uno de los grandes problemas en la vida y en el fútbol. Cuando estaba en Primera hubo un momento en el que se empezó a hablar de Europa y de Copa del Rey. Cuando generas una expectativa tan altas, luego te frustras. Al final la realidad es que el Deportivo está en Segunda B. Lo que no puede estar pensando es en la Liga, el Centenariazo... Eso ya pasó, ahora hay que pensar en que viene el Promesas, en que están subiendo chavales de la cantera... e ilusionarse con eso sin olvidarse de que estás en Segunda B.

Aquí en A Coruña todavía retumban aquellas declaraciones de Arrasate cuando visitaron Riazor en la temporada 2018-19 en las que decía que lo único que estaba en duda era cuándo iba a ascender el Deportivo. Al final ascendió Osasuna. ¿Este año puede verse de la misma forma?

Este año, siendo favorito, que lo es, está afrontando todo con más humildad. Para subir hay que tener respeto a la categoría y tanto a nivel de plantilla como de afición se han dado cuenta de que no se sube con el escudo. Ya no están Mauro ni Bebeto ni Manjarín; ahora están Menudo, Mackay y Álex Bergantiños. Hay que ir a muerte con los que se tiene, pero con la realidad que conlleva la propia categoría.

¿Se equivocó la temporada pasada el Deportivo con el perfil de los jugadores que escogió?

No lo sé, no me quiero meter en eso porque no lo sé. Lo que sí sé es que parecía que iba a estar de paso en la categoría sin pensar en la dificultad que tenía. Estaba pensando más en que se subía al año siguiente que en la realidad de cada domingo. Creo que este año se ha enfocado mejor a nivel de expectativas. Uno es del Dépor en Primera, en Segunda o en Segunda B y la afición es brutal, de Primera División, pero a día de hoy está en Segunda B y como no pienses como un equipo de Segunda B te vas a equivocar seguro.

Usted apostó por Borja Jiménez durante su etapa en Valladolid, ¿qué vieron en él?

Era un chico joven al que se le veían aptitudes y que se fue formando con nosotros. El Deportivo firma experiencia y currículum porque ya tiene dos ascensos. Sabe de qué va la categoría, lo mejor que tiene es ese conocimiento, creo que eso es clave.

¿Cómo era entonces?

Todos evolucionamos, yo no soy el director deportivo que era en Valencia. Ahora considero que por lo menos tengo más experiencia. Él demostró lo que quería ser cuando decidió marcharse fuera a formarse. Esa ambición y ese objetivo que tenía te hacen crecer. La experiencia que ha sumado en Miranda y Cartagena es un plus añadido. Ya no es el chico que subía a entrenar con la mochila a cuestas que llevaba siempre. Ahora sigue llevando la mochila, pero tiene más experiencia.

El Deportivo reformó este verano la dirección deportiva con gente joven, ¿conoce a Carlos Rosende o a Juan Giménez?

A Carlos sí lo conozco. Creo que lo está haciendo fenomenal, ha fichado jugadores de la categoría y en mi opinión es lo que les está dando el éxito. El trabajo, por lo que yo sé, a nivel de horas y dedicación es tremendo. A la gente joven también hay que darle oportunidades, tanto a los futbolistas como a los técnicos, y más si tienen conocimiento del club.

Antes mencionaba el caso de la cantera y la generación actual de juveniles, con la que tiene un vínculo familiar por su sobrino Víctor Guerra, ¿parece que por primera vez el Deportivo se enfoca en ese trabajo?

Por primera vez no. Esto es trabajo de muchos años. Creo que la labor de Albert Gil, al que conozco bien, lleva mucho tiempo y para mí crear la línea San Tirso fue clave para adelantar los procesos formativos de los mejores jugadores. No es espontáneo que hayan salido tantos jugadores. La captación también ha sido fundamental, sé cómo se ha trabajo y cómo se ha peinado el mercado. Todo ese trabajo tiene sus frutos, y luego está la tarea formativa de los técnicos. Esto no es casualidad, levantarse por la mañana y ver a Noel, Trilli, Barcia...

¿Qué partido se espera el jueves en Copa? ¿Teme una sorpresa?

Espero a un equipo que está en Primera RFEF, pero que tiene una plantilla que podría competir perfectamente en Segunda División. Tiene futbolistas que podrían estar en equipos de Segunda. Sabemos donde vamos y sabemos que es el mejor equipo de Primera RFEF, no porque lo diga la plantilla, sino porque lo dice la clasificación y lo están demostrando. Nuestra prioridad absoluta es la liga, pero queremos pasar. Nuestro principal objetivo es la permanencia, pero vamos a competir sabiendo que la liga es nuestra batalla.