Su proyección le dispara por encima de la manida media inglesa, su fiabilidad no ha encontrado de momento rival en esta Primera Federación. Pero el camino de los laureles, si no quiere ser perecedero, obliga también a autoexigirse, a pisar terreno inconsistente, a medir límites y debilidades. Solo se lanza a tal desafío quien entiende el proceso de construcción de un equipo como una mejora propia, como un pulso a la involución y el estancamiento, y no solo como un desafío a los rivales. Ser cada día una versión mejor de uno mismo para que no llegue el momento en el que te adelanten por la derecha. El Deportivo quiere más, se reclama, no se percibe ni mucho menos perfecto. De momento, le responden los resultados y un botín insospechado de puntos a estas alturas, pero titubea en el proceso. No se termina de encontrar y busca reforzar ese segundo yo que se le resiste.