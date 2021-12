Borja Jiménez terminó el partido de ayer contra Osasuna con una sensación “agridulce” debido a la eliminación, pero al mismo tiempo destacó la imagen que dejó el equipo. “Los días que haya que perder, que sean así”, subrayó el entrenador del Deportivo después del partido. “La sensación es agridulce porque creo que hemos hecho un buen partido y que hemos hecho méritos ante un gran rival, no se nos tiene que olvidar. Te obliga a hacer muchas cosas bien para dominarles y creo que hemos hecho una muy buena primera parte con balón. Hemos encajado un gol en una jugada tonta, pero a los chicos solo se les puede felicitar”, resumió Borja sobre el encuentro.

El entrenador deportivista destacó que, a pesar de la derrota, deben sentirse contentos por la imagen que mostraron ante un rival de superior categoría. “El partido de hoy (por ayer) nos tiene que reforzar. El equipo sale reforzado porque hemos estado a una exigencia y a una velocidad de pelota que nos va a ayudar a estar siempre a ese ritmo”, razonó Borja.

El técnico blanquiazul apuntó que la clave del encuentro estuvo en el empate que logra Osasuna en la última jugada de la primera parte. Borja no se detuvo en si pudo existir falta de Kike García sobre Villares antes de rematar, pero se mostró molesto por el hecho de que sus jugadores concedieran un saque de esquina poco antes del descanso. “Al final lo que no se tiene que producir es un córner, lo he hablado ahora con Jagoba (Arrasate). Pensamos un poco que es la clave, porque con 1-0 al descanso es otro partido, hubiera habido espacios y teníamos jugadores veloces. Tenemos que aprender y a falta de 50 segundos no podemos conceder un córner”, insistió el entrenador deportivista.

Borja Jiménez también destacó el nivel mostrado por los jugadores menos habituales en este primera tramo de la temporada. Ayer volvió a darles la alternativa para demostrar que pueden ser una opción en la liga y la mayoría respondieron, según indicó el técnico al final. “Los que no están participando han estado a buen nivel. Trilli han tenido los primeros cinco minutos malos, pero después ha estado a nivel de Primera División, hace cosas muy buenas y de manera continuada”, apuntó sobre el canterano.

Arrasate, satisfecho

Jagoba Arrasate se mostró “contento” por la clasificación de su equipo, pero al mismo tiempo reconoció que el Deportivo puso en muchos aprietos a sus jugadores. “Veíamos un partido igualado y nos hemos enfrentado a un grandísimo Dépor. Nos ha costado mucho”, resumió el entrenador de Osasuna.

Arrasate señaló como clave para la remontada de su equipo el tanto de Kike García poco antes de alcanzar el descanso. “Era un momento delicado para nosotros. El empate nos ha dado calma, si acabamos 1-0 al descanso igual entrarían las prisas”, apuntó el técnico de Osasuna.

El entrenador del conjunto navarro señaló incluso que les costó controlar el encuentro incluso cuando se pusieron por delante en la segunda mitad debido al empuje que mostró el Deportivo. “Con 1-2 no hemos tenido el partido controlado porque el Dépor ha hecho un gran partido. Nos ha costado sudar muchísimo hoy (por ayer)”, insistió Arrasate.