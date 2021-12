Miku gritó. Y con él su equipo, toda la grada del Dépor y A Coruña entera. Lo había pasado tremendamente mal el conjunto coruñés, lo más justo hubiera sido quizás un empate, pero una jugada llena de fe y de rechaces, en la que empujó todo el deportivismo le da la victoria sobre la bocina en el Reino de León (2-3). Aguantó de pie el equipo coruñés, a pesar de su mala segunda parte y de los signos de agotamiento que transmitía. Los derechazos de Aarón Piñán le hicieron un profundo daño a su robusta mandíbula, pero esa maniobra de Miku sobre la línea y sobre la hora fue el golpe definitivo a la Cultural, el que le hace verla en la lona desde lo alto. La misma distancia que toma respecto a sus perseguidores, ya que la victoria deja intacto su colchón. Cuatro puntos de ventaja con el Racing. Adiós 2021. ¡Cómo empezaste y cómo acabaste!

Borja aceptaba el reto. Ya había avisado en la semana previa que iba a ser un partido de goles en el que el espectador medio se iba a divertir. Nada le pilló por sorpresa, quizás él sí fue un poco ilusionista. Todo hacía presagiar que el Dépor plagaría de nuevo su media de pivotes, que volvería a ese guante de hierro que tan bien le sienta, pero no. Esta vez no. Tocaba descubrirse, no achicarse y a ver quién quedaba en pie. Noel. Miku, Quiles y William volvían a escena, como hace una semana. Solo entraban Víctor y Lapeña. Siete días de perfeccionamiento para una apuesta que empieza a ganar peso y, como únicas novedades, solo dos titulares que habían faltado a la cita ante el Valladolid Promesas.

La Cultural es un equipo de ritmo, de ataques frenéticos, que busca hacer daño sí o sí. En los primeros minutos pretendió imponerse, llevar el duelo a su terreno. Todo con la finalidad de adelantarse en el marcador y de hacer sentir ajeno al equipo coruñés en el encuentro, a pesar de los más de mil deportivistas que le jalonaban desde la grada. Poco tiempo le surtió efecto su táctica. Ni un cuarto de ahora y el Dépor, agarrado a Juergen, empezaba a templar el encuentro. Engrasaba su maquinaria, hacía suyo el Reino de León. No había goles, todo empezaba a rodar. Eso sí, en esta ocasión con un punto más de verticalidad que de costumbre.

El caladero donde el Dépor fraguó sus dos goles de ese primer acto fue la banda izquierda. Héctor-William, William-Héctor. Esa sociedad ilimitada había perdido en las últimas semanas su efervescencia del inicio de liga. También es verdad que el brasileño no es un fijo. Por ahí empezó a tejer el Dépor sus acometidas más peligrosas, aunque en realidad se mostraba como un equipo bastante ancho. En una de varias progresiones, Miku demostró ser un témpano de hielo en el área para mandar a la red un balón suelto tras una jugada de la dupla recuperada. Ni media hora y el Dépor ya estaba por delante. 0-1 con tanto de un sospechoso habitual.

La Cultural Leonesa decidió que no le quedaba otra que empujar y empujar tras el gol, aunque seguía viendo a Mackay en el horizonte. Sus ataques eran ráfagas, no le interesaba tejerlos, masticarlos. La apuesta estaba clara, apenas inquietaba a los blanquiazules. Pero fue en una jugada aislada donde sí logró hacer daño. Héctor le flota un poco a Aarón Piñán, pero su zurdazo a más de 20 metros de la portería es imparable, impropio de la categoría. Con nada había empatado el equipo local. 1-1.

Y en tres minutos el Dépor lo arregló. Una maravillosa jugada por la izquierda con los mismos protagonistas que esta vez remachó Quiles en el segundo palo. El Dépor salía respondón, no se achantaba: 1-2. Plácido y esperanzador descanso.

Pero todas las hechuras que mostró el Dépor en cuanto se asentó en la primera parte saltaron por los aires en la segunda. La Cultural llevó el duelo a su terreno. Ahogaba al Dépor, transitaba, disparaba fuese o no con tino. Le daba igual. El equipo local necesitaba que pasasen cosas y casi todas ocurrían en torno a la portería de Mackay, salvo alguna escaramuza por la banda de los repetitivos Héctor-William. Las ocasiones claras tampoco eran muchas en el bando local. Eso sí, los acercamientos se multiplicaban en torno al meta coruñés y el grupo de Borja Jiménez se iba apagando. Peligro. Pudo ser en parte cierto cansancio por el duelo de Copa, aunque ante Osasuna jugó la segunda unidad. El técnico, para intentar remediarlo, empezó a dar entrada a pivotes y ni así. No era capaz de controlar el partido, de dormirlo para luego activarlo a su gusto. Finalmente, el conjunto leones acabó sacando réditos de su dominio. Eso sí, tuvo que recurrir de nuevo a una genialidad de Aarón Piñán. Le ayudó en esta ocasión la falta de contundencia de una zaga en superioridad, pero el extremo volvió a retratar a Héctor y a sacarse un disparo seco, duro, imposible para Mackay. 2-2, minuto 70. Y el torrente del Dépor venía de bajada. Más peligro.

Rugía ya para entonces el Reino de León. Olía más a victoria local que visitante, a que el Dépor, exhausto y superado, acabaría besando la lona. Hasta se salvó de que le pitaran un penalti a Miku, aunque antes había reclamado uno a William. Al equipo coruñés le urgía para entonces echar hielo al partido, hasta parecía hacerle ojitos al empate. Y ya cuando expiraba llegó una jugada de mil rechaces, de fe. El venezolano marcaba y todo volaba. La ilusión, las bufandas. El Dépor se daba un alegrón para cerrar 2021 a lo grande.