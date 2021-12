Ian Mackay destacó el importante resultado logrado por el equipo en el tramo final del partido ante la Cultural Leonesa. “Hemos conseguido sacar los tres puntos cuando peor pintaba la cosa y el equipo respondió hasta el final. Muy contentos por irnos de vacaciones con una victoria y con ese margen al segundo clasificado”, manifestó. El portero también subrayó la importancia de la afición desplazada ayer hasta León: “Es una pasada, parece que estamos jugando en casa todos los partidos”.

Mackay se detuvo en los tantos que encajó, aunque señaló que probablemente no pudiera evitarlos. “Fastidia que te metan dos goles. Tengo que verlos, pero creo que no puedo hacer nada. Lo que me importa es que conseguimos sacar los tres puntos, esto no va de lo personal, sino del equipo”, apuntó. “Es una opción que hablamos siempre con los defensas, que no levanten la pierna, porque es una jugada en la que el portero tapa un lado y el jugador el otro. Héctor levanta la pierna para tapar lo máximo y le pasa por debajo”, añadió.

El portero subrayó la buena marcha del equipo hasta ahora, líder destacado. “Son números muy buenos y hay que intentar seguir hasta el final. Vamos a intentar desconectar ahora, que creo que es bueno desconectar para volver con los pilas cargadas. Ahora mismo es momento de disfrutar”, resumió el guardameta.