Antonio Couceiro celebra la buena trayectoria tanto del Deportivo en Primera RFEF como del Dépor Abanca en Reto Iberdrola, “líderes tanto el masculino como el femenino, con los mejores registros en ambas categorías”. Una situación “difícilmente mejorable” que le hace ser cauto a la hora de explorar las posibilidades que pueda ofrecer el mercado invernal. No descarta fichar, pero intuye que “no va a ser fácil encontrar oportunidades que realmente signifiquen un plus”. “Es muy difícil que en estos momentos podamos encontrar jugadores que mejoren lo que tenemos”, recalcó el presidente del Deportivo, abierto a “analizar las necesidades, si es que existiesen, y las posibles oportunidades que pudieran surgir”.

“Todo lo que nos pueda ayudar a mejorar nuestras opciones de ascenso, será considerado, pero en estos momentos tenemos un magnífico equipo, enormemente competitivo, con dos jugadores por puesto”, recordó en su intervención inmediatamente posterior a la celebración de la junta de accionistas. En caso de tener que hacer un esfuerzo por incorporar algún jugador interesante, Couceiro avanza que el club contaría con la aprobación y el respaldo de Abanca: “Si realmente surgiera una oportunidad en el mercado de invierno, y fuese muy importante para el club aprovecharla, por supuesto que está abierto el canal de comunicación con el primer accionista para buscar un solución para ello”.

En cuanto a las salidas, Couceiro entiende que “es natural que haya jugadores que dispongan de menos minutos y, por lo tanto, también es natural que a estas alturas de temporada puedan salir nombres de posibles futbolistas que pudieran abandonar el Deportivo”. “Es una cuestión puramente técnica. Está en manos de la secretaría técnica evaluar si es necesaria alguna salida o si es más importante valorar la continuidad porque todavía queda media temporada por delante”, indicó el presidente, al que de momento no le consta ninguna petición concreta para cambiar de aires.

En cuanto a la posibilidad de que algunos de los futbolistas más importantes puedan despertar el interés de clubes de superior categoría para reforzarse en enero, Couceiro promete “poner todos los medios para que ninguno de los jugadores con los que queremos contar deje la plantilla del Deportivo en este momento”.

También se refirió el presidente a la posibilidad de que las autoridades vuelvan a limitar el aforo a los espectáculos deportivos por la evolución de la pandemia: “Sería realmente duro que volviera a haber restricciones que restringieran la participación de la afición. Vamos a tener la esperanza de que en estas semanas de descanso en la liga el pico de esta sexta ola pueda empezar a remitir y que realmente esta pandemia pueda alejarse en cuanto al riesgo de la convivencia social”.

“Convencido” de que tanto Noel como Villares renovarán

Las renovaciones de Noel López y Diego Villares son dos de las cuestiones prioritarias que el Deportivo pretende solucionar próximamente. Así lo espera su presidente, Antonio Couceiro, “convencido” de que tanto el delantero como el centrocampista ampliarán sus respectivos contratos. “Noel tiene una propuesta muy concreta encima de la mesa por parte del club y estamos esperando su respuesta con la convicción de que las cosas van a salir bien y de que lograremos encantar a Noel con el proyecto del Deportivo. Desde hace meses el club le ha mostrado su predisposición para ampliar su vinculación y lo que escuchamos de la otra parte es que tienen la misma voluntad”, explicó Couceiro sobre el campeón de España juvenil. “El salario entendemos que no debería ser un problema. Quizá se trate de convencerle de que el mejor escenario y el mejor equipo para el crecimiento de Noel es el Deportivo. Tengo el convencimiento de que va a ser así y de que Noel va a seguir muchos años en el Deportivo”, recalcó Couceiro tras la asamblea. Igualmente optimista se mostró el presidente sobre la continuidad de Villares. “Pensamos que Diego no tiene otra idea en la cabeza que no sea jugar muchos años en el Deportivo y el Deportivo tiene la misma idea que él. Las dos partes queremos lo mismo. Tengo la convicción de que llegaremos a un acuerdo”, avanzó sobre el futuro del futbolista vilalbés, cuya propuesta de renovación incluye “una retribución que puede aumentar en función de la consecución de hitos realistas”.