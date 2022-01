El Deportivo ultima la contratación del extremo derecho Álvaro Rey, muy cerca de convertirse en el primer fichaje en este mercado invernal. El acuerdo es virtualmente un hecho, aunque no está del todo cerrado. El jugador apuesta por el Dépor antes de apurar el mercado a la espera de buscar acomodo en algún equipo de Segunda. La intención del club blanquiazul sigue siendo la de encontrar antes una salida para Alberto Benito, quien no se ejercitó con el grupo en Abegondo, para dar entrada a Álvaro Rey, recién desvinculado del Bolívar.

⏳⏳⏳⏳⏳⏳⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️ — Alvaro Rey (@Alvaro16Rey) 4 de enero de 2022

Al margen de la inminente llegada del sevillano, la caseta de Abegondo está centrada en regatear al COVID y en el partido ante el Talavera y no tanto en las alteraciones que pueda sufrir la plantilla. Jaime Sánchez cree que el núcleo del grupo ya está en la ciudad deportiva. “No tengo ni idea de fichajes, no sé si se hará algo. No creo que vaya a cambiar el vestuario que vengan uno o dos o lo que sea”, razonó.