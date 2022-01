La presencia Álvaro Rey es la gran novedad en el entrenamiento de esta mañana del Dépor. Sin tiempo que perder, el sevillano ha conocido a sus nuevos compañeros y se ha lanzado al césped, a pesar de que aún no se ha hecho oficial su fichaje. El ex del Bolívar y del Mirandés, en el que coincidió con Borja Jiménez, tenía anoche todo acordado con el club coruñés, a falta de unos flecos y del pertinente reconocimiento médico. Queda por saber si el técnico puede contar con él ya para el duelo de este fin de semana ante el Talavera, ya que viene de un periodo de cierta inactividad. El que no está sobre el césped de la Ciudad Deportiva de Abegondo es Alberto Benito, que ultima su salida del cuadro coruñés.

