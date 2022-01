Diego Villares irrumpió con fuerza hace un año en el Dépor desde el Fabril y su crecimiento ha sido en muchos momentos exponencial, pero en el último tramo de 2021 le tocó perder la vitola de titular por un cambio en el dibujo táctico. Más allá de quejas o reproches, el pivote de Samarugo apuesta por un perfil bajo, por potenciar su imagen de hombre de club. "Es verdad que estuve participando menos, pero durante la temporada hay momentos y cada uno debe adaptarse", asegura el centrocampista que, como todo el plantel, busca acompasa sus costumbres a las consecuencias de la sexta ola con la idea de minimizar las bajas por COVID. "Intentas darle el máximo de normalidad posible tomando precauciones sobre todo en el vestuario, pasando el menor tiempo posible y con mascarilla. Cuando salimos al campo ya es nuestro trabajo", concluye.

"De Regalo de Reyes, no, aunque la predisposición es buena entre las partes. Solo faltan pequeños flecos y no tenemos prisa por atarlos". Villares se entrega al Dépor, aunque aún no esté plasmada y firmada en un papel su vinculación blanquiazul más allá de este 30 de junio. A sus Majestades de Oriente les pide más bien un regalo en diferido y para todo el colectivo. "Como todos los deportivistas, el ascenso y si puede ser en esa primera posición, mejor", cuenta.

Mientras llega el mes de mayo, Villares busca adaptarse al doble pivote, aunque en su carrera se ha desempeñado en más ocasiones de interior, y sobre todo mira a corto y medio plazo ante las oportunidades y retos que se presentan en este mes de enero: "Hay partidos seguidos ypodemos dar un paso importante con la visita del Racing de Santander. El Talavera juega el balón como nosotros y debemos imponernos en Riazor desde nuestro juego".