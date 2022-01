Dos días de mercado y el Deportivo deja gran parte de sus deberes hechos. Se marchó cedido Jorge Valín al Cornellà, también lo hará Alberto Benito con la carta de libertad a la Cultural Leonesa y Álvaro Rey ya es un deportivista más. El sevillano, tras rescindir hace una semana con el Bolívar, firma hasta final de temporada con el club coruñés con la posibilidad de ampliar esta vinculación contractual en caso de ascenso a Segunda y de que cumpla unas condiciones pactadas de continuidad sobre el césped, una fórmula utilizada con más jugadores de la actual plantilla.

Álvaro Rey, de 32 años, ya era virtualmente blanquiazul desde la noche del martes y el día de ayer sirvió para que pasase reconocimiento médico, para que se puliesen algunos detalles de su contrato y para que realizase su primer entrenamiento a las órdenes de Borja Jiménez, quien ya lo tuvo como pupilo en el Mirandés, equipo con el que ascendieron a Segunda.

No fue la única operación que finiquitó ayer el Deportivo, ya que está cerrada también la rescisión de contrato de Alberto Benito, que acababa en unos meses y que se marchará con la carta de libertad en la mano a la Cultural Leonesa. Anoche se pulían en la plaza de Pontevedra los últimos detalles de una operación que no peligra, que se da por hecha. Tanto es así que sin la salida del lateral derecho, ex de Albacete y Zaragoza, no hubiese llegado el extremo a Riazor, un viejo deseo de las últimas secretarías técnicas. Abanca no quiere desviarse del camino de la contención de gasto que se instauró hace un año con la promoción de Diego Villares y Rayco, la salida del anterior consejo de administración y la revolución en la plantilla del pasado verano con la consiguiente rebaja de la masa salarial.

Con un ojo siempre en el mercado y con la posibilidad de que algún futbolista con menos protagonismo pida salir y se atienda esa solicitud, la tensión vuelve de nuevo al césped. Una de las primeras decisiones que debe afrontar Borja Jiménez es si cuenta ya con Álvaro Rey para este partido del domingo al mediodía ante el Talavera. Es un futbolista de la máxima confianza para el técnico abulense, pero ha jugado poco en los últimos meses y es su primera sesión con el grupo desde hace algunas semanas.

Rey llega para aportar alternativas a la zona ofensiva diestra del Dépor, más ahora que el técnico ha empezado a probar un sistema con dos delanteros en el que necesita más opciones en punta. Víctor quedará ya únicamente como lateral, aunque en caso de emergencia puede volver a su posición original. De esta manera, Alberto Quiles podrá acompañar en más ocasiones a Miku en punta con Noel López como tercera vía. Carlos Doncel y William de Camargo se repartirán la banda izquierda con Menudo y Yeremay en la recámara. Aumenta el abanico de opciones para Borja.