Una trotamundos y una histórica del Espanyol femenino como Adriana Martín regresó en este inicio de 2022 al conjunto perico para reflotar un barco que hacía aguas y fue, con un doblete, la principal ejecutora del Dépor Abanca, que cayó 2-0 y que pone en peligro su liderato. Se lo puede arrebatar mañana de nuevo el Levante Las Planas.

El conjunto de Miguel Llorente, con un once casi de gala, empezó con mejor tono, dominador, empujando, y suyos fueron los primeros acercamientos. El Espanyol le aguantó el pulso y golpeó primero al marcar Adriana Martín tras embocar a la red una pelota rechazada por Ana Valles tras una buena parada. 1-0, minuto 11. El tanto recolocó a las locales que no mandaban con la pelota y que buscaban los espacios, pero que conseguían que cada aproximación propia oliese a peligro. El Dépor Abanca vivió hasta el descanso sus mejores momentos. Tuvo varias acciones con infinidad rechaces en el área perica que no fue capaz de convertir en el empate. Era casi milagroso que no subiese el 1-1 al luminoso.

Tras el descanso no cejó en su empeño de buscar la igualada, pero ya perdió claridad y frescura, no intención. Fue otro partido. A las jugadoras del Dépor se le vio, por momentos, frustradas ante la incapacidad para poder hacer daño a un rival bien pertrechado. Parecía estar más cerca el 2-0 y finalmente llegó en el minuto 87 en una contra en la que Adriana Martín no desaprovechó un pase atrás al centro del área para cerrar el partido. Su doblete confirmaba la victoria, tumbaba por segunda vez en toda la temporada al Dépor Abanca y meta a las pericas de nuevo en la lucha por subir.