El técnico del Deportivo, Borja Jiménez, mostró su satisfacción por empezar el año con una nueva victoria, si bien alertó de que “llegará un día en el que no estemos acertados, pero no pasará nada, porque nuestro objetivo es mayo y conseguir el ascenso”. De momento, recalca que no hay más que celebrar que la victoria de ayer y la buena trayectoria del equipo porque aún “queda muchísimo” hasta la meta. “Nos equivocaríamos si empezamos sonreír mirando al futuro. Hay que sonreír siempre por dónde estamos, por las condiciones que tenemos y porque tenemos salud, no porque el objetivo esté más cerca. Queda muchísimo y me gustaría que el día que no ganemos, que en algún momento llegará, la gente también sonría y ponga en balance lo que ha hecho el equipo. Lo que estamos haciendo es muy difícil. Llegará un día en el que no estemos acertados, pero no pasará nada, porque nuestro objetivo es mayo y conseguir el ascenso”, argumentó.

El Dépor sobrevive a su desconexión El abulense cree que el Dépor estuvo "muy bien" en la primera parte contra el Talavera y que en el tramo final de la segunda mitad la entrada de Álex en el campo sirvió para volver a tener "20 minutos muy buenos de balón". "En la primera parte el equipo ha estado muy bien, hemos jugado con un ritmo alto y hemos generado situaciones por fuera, sin ser nuestro mejor día de la gente de fuera de desborde. El equipo ha estado muy sólido y hemos encontrado entre líneas a Mario [Soriano], que ha estado a un nivel muy bueno", relató Jiménez, que reaccionó dando entrada a Álex Bergantiños para recuperar el control en la recta final. "En la segunda parte nos costó más tener la bola hasta que en el minuto 70 cambiamos la estructura con la entrada de Álex y pasamos a jugar con cuatro por dentro en rombo. Los últimos 20 minutos hay que ponerlos en valor porque ganas 1-0 y tienes el temple de que no ocurran cosas porque tienes tú el balón. 1-0 otra vez y portería a cero. No es fácil reiniciar y el equipo ha estado a un nivel muy bueno", recalcó el técnico en su análisis.

El Talavera tuvo sus opciones para empatar en la segunda parte. Por eso la ventaja mínima en el marcador hizo que Jiménez sintiera "temor" por la posibilidad de que llegara el 1-1. "Siempre que vas 1-0 piensas que en una acción aislada te pueden empatar, siempre tengo ese temor. El mensaje que mandas tiene que ser el de no dar un paso atrás sino darlo hacia adelante. Hemos iniciado el partido con Juergen y Villares, dos mediapuntas reconvertidos a mediocentros. Tenemos mucha gente ofensiva. Creemos que tiene que ser así", apuntó tras el triunfo. Al Dépor el cántabro López Parra le pitó su primer penalti a favor en toda la temporada, pero Jiménez evitó referirse a la labor de los colegiados. "Del tema de los arbitrajes no hablo, pero ni para bien ni para mal. Mi opinión es que no tienen tanta influencia como pensamos, hay que dejarlos tranquilos y que hagan su trabajo. Ellos también se están jugando el ascender. Se equivocarán, igual que nosotros, pero creo mucho en la honestidad de los árbitros, lo digo de corazón", zanjó Borja Jiménez, quien también se refirió a la ausencia de Juan Carlos Menudo de la convocatoria definitiva. "No es nada en particular con Menudo. Tenemos una plantilla amplia y muy buena", añadió el entrenador del Deportivo.