“El gol de Alfredo” lo identifican hasta los deportivistas más jóvenes, incluso los que ni siquiera habían nacido cuando el actual técnico del DUX Internacional de Madrid se anticipó al ‘gigante’ Zubizarreta con un salto de cabeza que elevó al Deportivo hasta la conquista del primer título de su historia, la Copa del Rey de 1995. Luego llegaron otros cinco, incluida una Liga (2000) y otra Copa, la del Centenariazo (2002), pero quién sabe si nada habría sido igual sin aquel histórico testarazo de Alfredo Santaelena (Madrid, 1967), que decidió el desenlace de la final ‘en dos actos’ ante el Valencia.

Ya se enfrentó al Fabril como técnico, pero contra el Dépor va a estrenarse este domingo.

Sí, contra el primer equipo no me había enfrentado nunca. No es normal enfrentarme al Deportivo estando en Primera RFEF. Me gustaría enfrentarme al Dépor en Primera División, no en esta categoría.

¿Será más especial la visita a Riazor de la segunda vuelta?

Para mí es un partido especial por lo que conlleva, por haber sido jugador del Deportivo durante cinco años, por esa comunión que hubo entre la afición deportivista y Alfredo, y por todos los amigos que tengo en A Coruña. Fueron cinco años muy bonitos y siempre es algo especial. Espero que pueda llegar a Riazor. De momento, las cosas en el equipo van bien, y claro que me haría ilusión. Son partidos en los que a uno se le pone la piel de gallina y le llegan al corazón, porque han sido muchos años. Es un equipo al que le tengo muchísimo cariño y siempre le deseo lo mejor.

¿Qué siente al verlo ahora en Primera RFEF?

Pues pena. No puedo decir lo contrario. Si dijese otra cosa, mentiría. Me hubiese gustado enfrentarme al Fabril en esta categoría, no al Deportivo. El Deportivo tiene que estar donde tiene que estar, en Primera División, porque es un grandísimo club, con una grandísima afición. ¿Me hace ilusión enfrentarme? Sí, me hace ilusión, no puedo negarlo. ¿Pero que me da pena enfrentarme al Deportivo en esta categoría? Sí, lo digo con toda sinceridad. Me hubiese gustado no enfrentarme en esta categoría o me hubiese gustado enfrentarme al Fabril, como en el pasado. Sí me gustaría un día enfrentarme al Deportivo, yo como entrenador de otro equipo, pero en Primera División, o incluso llevar al Deportivo a Primera, ¿por qué no? Nunca se sabe.

Mentar “el gol de Alfredo” aún es pura religión para el deportivismo.

[Risas] Hombre, está claro que lo que supuso el gol de Alfredo en A Coruña… el primer título del Deportivo y de un club gallego, cuando el Dépor empezó a ser el famoso Superdépor y se consiguieron otros títulos como la Liga y otra Copa del Rey… Fuimos todos. Yo tuve la suerte de estar en ese momento y hacer ese gol tan importante para el deportivismo, pero creo que lo bonito era el grupo humano que había, ese Superdépor dirigido por el gran Arsenio Iglesias, que nos hizo a todos más futbolistas, mejores personas y, sobre todo, grandes jugadores.

¿Sin ese gol quizá no llegaría todo lo que vino después?

Fue importante porque la temporada anterior nos quedamos a las puertas de ganar esa Liga en la última jornada contra el Valencia. El equipo venía de una progresión tremenda y se veía que podía conseguir algún título, porque ya nos estábamos codeando con los grandes: Madrid, Barcelona, Atlético…. No sé si el equipo no hubiese ganado ese título, habría conseguido algo más, yo creo que sí, porque el Dépor estaba en una dinámica muy positiva. El club creció mucho con Lendoiro y eso hizo que el equipo pudiera ganar más títulos. Fue un poco el alzamiento del deportivismo en cuanto a conseguir títulos y codearse con los grandes de España y de Europa.

Han pasado casi 30 años, ¿sigue notando el cariño del deportivismo?

Me siento muy querido, aparte tengo muchísimos amigos en A Coruña. La gente me recibió fenomenal cuando salí del Atlético. Es una ciudad muy acogedora. Siempre que voy por A Coruña me lo recuerdan, el gol de Alfredo. Es algo muy importante para el deportivismo y estoy orgulloso de haber conseguido ese gol, aunque al final fue todo el equipo el que logró esa Copa del Rey tan trabajada y tan merecida. Teníamos una espina clavada de la temporada anterior y la gente siempre me lo recuerda con muchísimo cariño. El cariño es recíproco.

¿Qué se va a encontrar el Dépor el domingo en el campo del DUX Internacional de Madrid?

Se va a encontrar un equipo que quiere ser protagonista con balón. Empezamos muy tarde la pretemporada, porque hubo unos problemas y no se sabía si iba a arrancar el equipo o no. Eso pienso que nos condicionó un poco el inicio de campaña. El equipo, cuando ha ido cogiendo un poco la dinámica de la categoría, creo que se ha ido adaptando bien. No renunciamos al balón y presionamos. Proponemos e intentamos ser protagonistas con la pelota. No va a ser un partido fácil para nosotros, porque para mí el Deportivo es el mejor. Es un equipo con mucho empaque, con muy buenos jugadores y que está muy bien trabajado por Borja [Jiménez].

¿Es el gran favorito al ascenso?

Sí, por supuesto. No tengo ninguna duda de que el Dépor va a ascender y de que va a quedar campeón, seguro, estoy convencido. Le deseo lo mejor porque lo merece.