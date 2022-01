El Extremadura UD podría jugar mañana en Lezama (19.00 horas) ante el Athletic Club B el último partido de su corta historia. Así será si no es capaz de convencer a la jueza con una propuesta económica viable de que hay un proyecto para sustentar el funcionamiento presente y futuro del club. Y todo ello contando con que el Extremadura termine viajando a Bilbao hoy. La última palabra la tiene ahora el administrador concursal Bernardo Silva después de que Manuel Franganillo haya sido cesado por sentencia de su cargo como administrador de la sociedad.

El Extremadura UD ya está oficialmente en proceso de liquidación. La jueza de lo mercantil número 1 de Badajoz, Zaira González Amado, decretó el miércoles el auto de liquidación que tanto se resistía y que tanto temía todo el entorno del club azulgrana y su sufrida afición. Este auto ha sido comunicado a las partes después de que no llegara a tiempo la inyección económica prometida y firmada en su momento con el Grupo Khalifa, ni tampoco ninguna otro inversión distinta que se acercara a los 3,5 millones de euros prometidos. En dicho auto la jueza acuerda la no aprobación del convenio y abrir fase de liquidación.

El Extremadura UD apelará esta resolución y tiene de plazo hasta el jueves a las 15.00 horas para confeccionar el recurso. Para ello ha contratado a profesionales especializados, pero lo más importante es que se le presente al administrador concursal, Bernardo Silva, una propuesta de inyección económica inmediata que se aproxime, al menos, a los 3,5 millones de euros que en su momento aprobó para convencer a la jueza y que nunca llegaron por parte del Grupo Khalifa.

El nuevo grupo inversor donde están Francisco Javier Páez y Daniel Moreno negocia esta propuesta, pero no cuentan con la aprobación de los jugadores a los que se les debe dinero y que, en su amplia mayoría, ya no están en el club. Se les propuso pagarles todo en cuatro años, pero muchos jugadores, cansados de engaños y falsas promesas de los dirigentes anteriores, no aceptan nada. Sólo dinero líquido. Y todo.

La nueva propuesta debe sobrepasar los dos millones de euros de inyección inmediata. Es posible que con esa cantidad el administrador concursal pueda elaborar un plan de viabilidad urgente para convencer a la jueza de revocar la sentencia de liquidación y salvar así al Extremadura de la desaparición. Antes del jueves tiene que estar todo resuelto. Y mientras, el Extremadura tiene partido mañana.