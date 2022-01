El técnico del Deportivo, Borja Jiménez, califica con un “sobresaliente” la primera vuelta que ha completado su equipo, al tiempo que recuerda que “no vale de nada la nota de ahora, tenemos que buscar el sobresaliente en mayo”. Sobre el encuentro de ayer, destaca el “carácter” que, a su juicio, mostró el Dépor para acabar llevándose la victoria. “Estamos muy contentos. Al ganar en los últimos minutos parece que te sabe mejor. Es cierto que hemos sabido reponernos al mazazo del empate antes del descanso y luego al 2-1. El equipo ha mostrado carácter, es ganador, quiere ganar y lo hemos intentado hasta el final, con los cambios y con todo”, argumentó el abulense, muy satisfecho por el triunfo en “un campo complicadísimo” como el del DUX Internacional de Madrid.

El entrenador blanquiazul da mucho valor a estos tres puntos ante “un rival que hace las cosas muy bien, con jugadores por dentro que tienen la capacidad de hundirte y que tienen buen trato de la pelota”. “Nosotros intentamos un poco lo mismo, sabiendo que nos iba a costar más, porque en este tipo de campos cuesta más, pero creo que hemos hecho un buen partido, sobre todo en la segunda parte, en la que hemos estado más acertados con balón. Estamos muy contentos”, recalcó Jiménez, que evitó referirse a la labor arbitral. “No me gusta hablar y no voy a hablar. Hay que intentar ayudarles siempre”, zanjó.

El triunfo es muy importante, pero no tiene ningún valor extra, en opinión del técnico del Deportivo: “Vale tres puntos y tenemos que valorar que hemos hecho 43, que estará en las puntuaciones más altas de la categoría en la historia. No podemos estar todas las semanas mirando lo que haga el Racing de Santander. Habrá semanas que estén a cuatro puntos, otras a siete, a tres o a ocho. Nosotros, a seguir nuestro camino e intentar hacer una segunda vuelta como esta, que creo que será casi imposible, porque los registros son muy buenos”.

“Si fueran parciales, lo que hemos hecho hasta ahora es de sobresaliente, está claro, por la puntuación, por los registros, por un poco la fe que tiene el equipo, por el día a día, no solo por la puntuación. Como no vale de nada la nota de ahora, tenemos que buscar el sobresaliente en mayo. Estamos bien, pero queda muchísimo y no podemos estar pensando en lo que hagan los demás, porque si no, los cuatro meses que quedan nos van a parecer ocho”, recomendó Jiménez, que apuesta por tener “paciencia, ir haciendo e ir sumando todo lo que podamos”.

Jiménez ya pasa página y enfoca hacia la visita del miércoles a Zamora. “Celebración, ninguna. Las notas, para el último día. Ahora no hay que celebrar nada, tenemos que preparar el partido del miércoles con todas nuestras armas”, añadió el abulense, que se refirió a la baja de Miku, quien vio la quinta amarilla y se perderá por sanción el duelo de Zamora. “No está Miku, otro lo hará. Noel ha hecho su mejor partido, posiblemente, desde que yo estoy aquí”, apuntó sobre la actuación del canterano frente al DUX. También se refirió a la lesión de Trigueros, que tuvo que pedir el cambio al notar “la zona de atrás del isquiotibial un poco enganchada”. “Dice que no ha sentido rotura pero que notaba ese malestar en la pierna”, añadió sobre la lesión del central.