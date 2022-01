Juan Carlos Menudo se quedó ayer por segunda jornada consecutiva fuera de la convocatoria para el partido que el Deportivo disputará este mediodía contra el DUX Internacional (12.00 horas). El centrocampista, como ya le ocurrió hace dos semanas en el encuentro frente al Talavera, fue el único descarte por razones técnicas del entrenador deportivista, Borja Jiménez, en la lista para viajar a Madrid.

Menudo, la primera de las incorporaciones del club el pasado verano, partía a principios de temporada como uno de los jugadores llamado a ser importante en los planes del técnico blanquiazul, pero su presencia en las alineaciones ha sido todo el curso testimonial hasta desaparecer incluso de las convocatorias en los compromisos más recientes.

La situación del centrocampista en los últimos partidos coincide con el mercado invernal, aunque el entrenador deportivista ha insistido en las últimas semanas en que ningún jugador de la plantilla ha solicitado abandonar el equipo.

Las oportunidades para Menudo, que solo ha sido titular en una ocasión esta temporada y que apenas suma 155 minutos de juego en la liga, desaparecieron a finales del año pasado. No tuvo participación en el partido de Copa contra Osasuna, en apariencia un compromiso reservado para aquellos jugadores con menos oportunidades, y ahora ha encadenado dos jornadas consecutivas fuera de las convocatorias. En el amistoso contra la Ponferradina disputado la semana pasada apenas jugó un cuarto de hora y marcó uno de los goles en la victoria deportivista.

Menudo ha sido desplazado de la convocatoria por el recién incorporado Álvaro Rey, pero incluso ayer, en una lista de la que se cayó Jaime Sánchez, no tuvo hueco y Borja Jiménez prefirió contar con Yeremay. El joven jugador canario es un habitual de las convocatorias a pesar de que casi no tiene minutos. Suele viajar con el primer equipo, pero no juega y eso le impide participar también con un Fabril necesitado de atacantes.