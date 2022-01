Noel marcó el domingo contra el DUX Internacional de Madrid su cuarto gol de la temporada en un partido en el que volvía a ser titular. El canterano tiene cada vez más oportunidades en los planes de Borja Jiménez mientras sigue negociando su renovación con el club y cuenta con propuestas de Real Madrid, Atlético de Madrid y Barcelona. El técnico blanquiazul se refirió ayer a la continuidad del joven talento de la cantera. “No puedo decir mucho. Si me preguntan siempre digo que no creo que vaya estar en ningún sitio mejor que aquí”, aseguró Borja Jiménez.

Los esfuerzos del Deportivo se centran en atar la renovación de uno de los más prometedores talentos de la generación juvenil que la temporada pasada se proclamó campeona de España de la categoría. Ya lo consiguió con Trilli, Dani Barcia, Yeremay o Jairo, pero falta el delantero, cada con más presencia en los planes del técnico. “El club está haciendo un esfuerzo enorme por intentar que se quede y sólo depende de él. De nadie más”, añadió Borja Jiménez sobre las negociaciones.

El entrenador deportivista destacó ayer la evolución que ha mostrado el canterano desde que en verano encontró un hueco en la primera plantilla después de deslumbrar en la fase final de la Copa de Campeones disputada en Marbella. “Estoy encantado con él. Me siento muy identificado y partícipe de su evolución. Ver que Noel es mejor cada día me lo voy a llevar siempre conmigo. Me encanta su actitud, su compromiso y su rendimiento”, reflexionó.

Borja Jiménez, sin embargo, volvió a insistir en la necesidad de que los canteranos deportivistas vayan cumpliendo plazos antes de que se asienten en la primera plantilla. “Hay que tratar a los chicos con paciencia, con cierta cordura ese crecimiento, y él lo está haciendo muy bien. Pero la renovación es un tema personal, ni le he preguntado, no soy quién para preguntarle”, manifestó el entrenador deportivista.