El partido entre Deportivo y Racing programado para mañana en Riazor parte con el atractivo de que se enfrantarán los dos máximos aspirantes al ascenso directo. Los blanquiazules pondrán en juego su ventaja de seis puntos al frente de la clasificación, pero un posible aplazamiento sobrevuela el encuentro debido a la aparición de dos contagios en el club cántabro, que ha solicitado el aplazamiento. Es el partido “esperado”, en palabras del entrenador deportivista, Borja Jiménez, pero no está asegurado que se dispute. Pase lo que pase finalmente, el técnico blanquiazul manifestó que el resultado no será “definitivo”.

“Somos los dos equipos con mayor puntuación, mejor dinámica, con mayor repercusión y afición, no es casualidad la fecha. Le han buscado dar visibilidad a la competición con dos grandes equipos. Es el partido esperado por todos, pero no va a ser definitivo. Si no ganamos, seguiremos líderes y con una jornada menos. Y si ganamos, seremos más líderes y con una jornada menos. No va a ser definitivo, te puedes acercar más o reducir distancias. No va a ser trascendental, pero va a ser un partido muy bonito o con repercusión”, razonó ayer Borja Jiménez.

El entrenador deportivista dio sus impresiones sobre el encuentro antes de que el Racing solicitase el aplazamiento, temeroso de la aparición de más contagios después de confirmar los positivos de Íñigo y Soko. “Está en un buen momento”, subrayó Borja. “Somos los dos equipos con más puntos. Es un equipo construido para ser campeón, con números altísimos y buen momento de forma. Será un partido muy igualado. A todos nos cuesta ganar. Cuando se enfrentan los dos primeros la igualdad es mayor”, añadió.

Las bajas, sin embargo, podrían condicionar el partido. El Deportivo llega con cuatro (Trigueros, Álvaro Rey, Víctor García y Diego Aguirre), mientras que el Racing tiene al menos las de los dos contagiados por COVID confirmados ayer. “Supongo que les pasará como a nosotros. Los dos tendremos bajas, pero las plantillas son muy amplias y se van a suplir de la mejor manera. Ellos con la baja de Soko perderán algo de velocidad, como nosotros con Víctor o Diego. Y la baja de Íñigo hará que ahora entre Arturo, que alterna con Borja y Fausto en el mediocentro. Como nosotros hará lo máximo para que las bajas no se noten tanto”, reflexionó el entrenador deportivista.

El partido se presenta como una gran oportunidad para el Deportivo de poner tierra de por medio con el Racing y consolidar todavía más su liderato en la clasificación. Las mayores urgencias de los cántabros, en ese sentido, pueden ser una ventaja para los blanquiazules. “No estoy allí para percibir su ambiente. Está claro que cuando vas por detrás buscas recortar distancias. Querrán que no ganemos. No sé cómo lo están viviendo ellos. Nosotros jugaremos para ganar sabiendo cuáles pueden ser las claves del partido, y que los partidos no duran 90 minutos y hasta el pitido final hay que pelear por ganar. Nuestra única preocupación es recuperar jugadores con molestias y tener los máximos disponibles para llegar al domingo”, aseguró Borja.

El mercado, parado

El técnico blanquiazul también se refirió al mercado de invierno que finaliza el lunes. “Creo que no va a haber más movimientos, salvo algo de cosa de ultimísima hora. Hemos hecho lo que queríamos hacer, porque lo teníamos claro”, argumentó Borja Jiménez.