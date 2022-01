El partido entre el Deportivo y el Racing de Santander del domingo en Riazor (19.00 horas) depende de lo que decida el Juez de Competición de la Federación (RFEF). El club cántabro solicitó ayer el aplazamiento después de confirmar dos contagios por COVID entre sus jugadores y en previsión de que puedan aparecer más casos en las próximas horas. El rival de los blanquiazules tiene previsto efectuar más pruebas a su plantilla antes del entrenamiento de esta mañana tras informar de los positivos de Íñigo y Soko. El Racing, sin embargo, decidió ayer adelantarse a los resultados de los test y pidió posponer el encuentro para evitar posibles riesgos, temeroso de que aparezcan más positivos porque algunos jugadores presentaban síntomas.

El Juez de Competición debe ahora decidir en base a la información que le trasladen los servicios médicos del conjunto cántabro porque el protocolo de la competición no establece una cifra mínima de contagios que automáticamente conlleve la suspensión. La decisión sobre el partido entre los dos primeros clasificados del grupo y principales aspirantes al ascenso directo a final de temporada se tomará hoy y dependerá de la evolución en el vestuario del Racing.

El entrenador del club cántabro, Guillermo Fernández Romo, avanzó ayer por la mañana que habían presentado una solicitud de aplazamiento ante la Federación como medida de prudencia después de que se detectaran dos casos positivos. “Hemos solicitado el aplazamiento a la RFEF, porque el otro día hemos estado todos en contacto con Patrick [Soko], siguen saliendo positivos, puede que haya un brote”, argumentó el técnico del Racing.

La alerta en el rival deportivista se encendió el jueves, un día después del partido que lo enfrentó al Racing de Ferrol en el estadio de El Sardinero. El club cántabro informó de que Patrick Soko había dado positivo en las pruebas de antígenos y que no podría jugar en Riazor después de sufrir complicaciones en el compromiso ante el conjunto ferrolano unas horas antes. El jugador camerunés, que había sido suplente contra el Racing de Ferrol e ingresó al campo en el último tramo del partido, experimentó mareos y vómitos por los que tuvo que ser atendido en la banda por los médicos.

Al día siguiente se confirmaría su positivo y en el Racing de Santander empezaron a temer que pudieran existir más casos en las siguientes horas. Ayer por la mañana confirmó también el contagio de Íñigo, otro de los jugadores importantes para Fernández Romo, que había experimentado síntomas previos. El técnico racinguista perdía así de golpe a dos de los jugadores con mayor peso en sus alineaciones antes de visitar al Deportivo: Soko, máximo goleador, e Íñigo, capitán y referencia en el centro del campo.

Fernández Romo, en ese sentido, defendió que sería al menos prudente poner en conocimiento de la Federación la situación que se experimenta dentro del vestuario en la víspera del partido.

Cuatro bajas confirmadas en el Deportivo: Trigueros, Víctor García, Aguirre y Álvaro Rey

El Deportivo tiene cuatro bajas aseguradas para el partido de mañana contra el Racing de Santander en Riazor (19.00 horas) si el encuentro se disputa finalmente y la Federación no atiende la petición de aplazamiento de los cántabros. El entrenador blanquiazul, Borja Jiménez, según adelantó ayer, no podrá contar con Álvaro Rey, Víctor García, Diego Aguirre ni Trigueros. Álvaro Rey se cayó de la convocatoria para el compromiso ante el Zamora por unas molestias. Los servicios médicos no arriesgarán con su estado físico y el extremo no entrará en la lista. Diego Aguirre, titular el miércoles en el Ruta de la Plata, se encuentra aislado en su domicilio después de encontrarse indispuesto y ayer no participó en el entrenamiento junto al resto de sus compañeros en la ciudad deportiva de Abegondo. Víctor García, por su parte, está pendiente de pruebas médicas debido a unas molestias musculares, mientras que Trigueros se lesionó el domingo pasado contra el DUX Madrid. El central permanece al margen y no pudo entrar en la convocatoria contra el Zamora.