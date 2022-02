No hay marmita, aunque no lo parezca por alguna carrera de Víctor. Tampoco hay sacerdotisas de la isla del placer, aunque algún aliado pretenda emularlas con sus promesas. Lo que ha tenido que pasar el Dépor en los últimos años cada día se asemeja más a las doce pruebas. Más a las de Astérix que a las de Hércules. Por su culpa, como sujeto pasivo. Los descensos, el cabezazo de Pablo Marí, pasarse una vuelta sin ganar, la remontada sin premio de Fernando Vázquez, el paripé del Fuenlabrada, ese último año en el que pudo bajar varias categorías, la incomparecencia del Extremadura... De todo le pasa, siempre anda por el medio. Lo último ha sido el brote fantasma del Racing de Santander que ha contemplado en butaca VIP, como perjudicado indirecto, y con la Federación con las manos en los bolsillos, silbando, mientras miraba al cielo o movía carpetas sin entrar al fondo del asunto. Otra de tantas situaciones surrealistas. ¿Cuándo acabarán?

La puerta trasera que encontró el Racing solo demuestra lo mal construida que está la Primera RFEF

Esa puerta trasera, en forma de “posible brote”, que encontraron en Santander no es más que una muestra más de lo mal construida que está la Primera Federación y de lo vacía que está su dirección. El pícaro se topó con dos positivos y un resquicio y por ahí llegó el juego de cartas, el trile. Esa liga que no supo evitar los casos Extremadura y Badajoz, que no tenía operador televisivo ni cuantías de pagos ni confección de grupos ni casi sistema de competición a pocos días del inicio tampoco tiene protocolo ante el coronavirus. No es una sorpresa, precisamente, ya se sabía. No es sencillo tejer una hoja de ruta sanitaria ante el COVID en una competición no profesional y con un puñado de comunidades autónomas con voz y voto. Tan ciertas son las dificultades como que no hubo ni la más mínima voluntad de intentarlo. Que decida el Juez Único y ya se verá. Vivir al día, no planificar. Dejar que brote una competición a su antojo, no hacerla crecer.

Así hace camino esta Primera Federación, una liga por hacer, pero con un enorme potencial y con un déficit de gestión profundo. La ausencia de reglamentación le estalló en la cara. Era cuestión de tiempo. Fue el Racing de Santander y llegó en enero la detonación, podía haber sido cualquiera, antes o después. Le pudo la presión a la RFEF ante uno de los clubes potentes y el miedo a no ser contundente por un “posible brote”, sin hacer comprobaciones sobre el terreno, sin pedir garantías reales. Todo cuando el tratamiento del COVID en competiciones deportivas no está en el punto de hace un año con cuarentenas contadas para no positivos y ciudadanos con pauta completa de vacunación. Cedió a las presiones y el paso de los días no hace más que confirmar que no está al mando. Le desnuda. La puerta está abierta a partir de hoy para peticiones de aplazamiento a la carta, pilladas por los dedos. La competición se puede convertir en interminable, un vía crucis para todos.

El pícaro se topó con dos positivos y un resquicio y por ahí llegó el trile, el juego de cartas. Se abre una puerta peligrosa

El Dépor, al que le ha faltado peso en los últimos tiempos tanto con LaLiga como con la RFEF, ha optado por el perfil bajo, por bajar la cabeza y seguir el camino demoledor, machacón e inalcanzable que imponen Borja Jiménez y su grupo. El enfado sigue ahí, solo tiene un biombo por delante. Aunque no debe estar exenta de un mejor movimiento en los despachos, es quizás la mejor postura. Hace año y medio el ruido y los incendios derivados del caso Fuenlabrada no hicieron más que descentrarle y quemarle por dentro. Entonces era un club que se resistía a pasar el luto del descenso y hoy es una entidad que no quiere mirar atrás, camino del fútbol profesional. ¿Lamentar el pasado o conquistar el futuro? El Dépor hace tiempo que ha optado por bajar revoluciones por dentro y en su entorno y hacerse impermeable, como institución y como equipo, a todos los reveses y trampas de esta incómoda travesía de vuelta. Es la Primera Federación un traje al que se ha acomodado, pero que nunca ha dejado de tirarle. Como si todo, desde hace tiempo, le exigiese meter goles en el descuento. Y no pasa nada. Es así, hay que asumirlo.

Impertérrito

Esa postura con el aplazamiento del partido del Racing se trasladó al cierre del mercado de anoche. No hay nervios ni prisas ni billetes con goma encima de la mesa, solo objetivos claros y premura para tenerlos cuanto antes en la caseta de Abegondo. Todo desde la austeridad, no para la categoría, pero sí para un equipo como el Dépor, al que su deuda le sigue rebosando. Álvaro Rey casi pasó los Reyes en A Coruña, debutó ante el DUX y una lesión fue la que le impidió acumular más en Zamora. Todo marcha, nada se detiene.

Con el Fuenlabrada el Deportivo se resistía a pasar el luto del descenso, hoy no mira atrás, camino de Segunda

Quien esperará cambiar su rumbo en A Coruña es Menudo. No va a ser fácil. Los últimos partidos, con él en el banquillo o en casa, han demostrado que podría encajar en los planes del técnico, que existe para Borja la figura del mediapunta. Mario Soriano ha hecho que renazca en el Dépor, se ha conseguido un hueco por detrás del ariete. Unos acontecimientos que empujan a pensar que el problema con Menudo es de gustos, no de perfil de jugador, más allá de los matices de uno y otro. No sobrará en estos meses el sevillano, hará falta, más con el COVID y los aplazamientos acechando. El Dépor no se detendrá, seguirá tirando. Fuerte, firme y sin engancharse ni las excusas ni en los atajos. Es lo que se hubiera esperado de todos los contendientes en esta lucha por ascender directo.